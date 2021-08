Exigen trabajadores de la Fiscalía el pago a sus servicios y prestaciones en Manzanillo

*»Con esta manifestación no buscamos ser revoltosos, ni problemáticos».

Norma Moreno|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- Este sábado por la mañana, más de 30 trabajadores de la Fiscalía General del Estado, asignados a la partida de Manzanillo, se manifestaron a las afueras de la dependencia para exigir el pago de sus servicios y las prestaciones que aún les adeuda.

Al respecto Paulina Sinahí Peredia, habló a nombre de los trabajadores afectados, donde señaló “no es justo de estar callados todo el tiempo, la manifestación no es con el afán de ser revoltosos, ni problemáticos, porque nos han pedido que nos pongamos la camiseta y que aportemos a la ciudadanía con el trabajo y lo hacemos aún sin pago.

Añadió: “el pago no es otra cosa más que la remuneración de nuestro trabajo y nuestro tiempo, el cual es muy valioso para todos, porque llámese el trabajo que sea necesita un pago, un salario que sustente sus familias, entonces los aquí afectados no sólo somos nosotros, sino también nuestras familias que dependen de nosotros».

Por el momento, dijo que son algunos cuantos compañeros, pero todos estamos unidos en apoyo a otras partidas de la fiscalía del estado, dejando en claro que es una manifestación pacífica para conseguir el pago de nuestro salario y no solo eso, también están arrastrándose muchas cosas más en las que han sido afectadas.

Después de varios minutos de gritos exigiendo su salario los manifestantes se retiraron. Durante la manifestación portaban pancartas con leyendas como “Si tocaste mi salario tocaste a mi familia”, “Nosotros procuramos justicia tu procuraste nuestro salario”, “pagano señor gobernador el salario no se toca, “gobernador págale a mi mamá necesitamos mis útiles escolares”, “fiscalía no paga salarios la seguridad pública del estado en riesgo”, “exigimos nuestro salario íntegro”, “No te pido nada, que no sea mi derecho”, entre otras frases.