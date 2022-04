Esto cuesta ir al Mundial de Qatar

CN COLIMANOTICIAS

México.- La fiesta más importante del balompié está a la vuelta de la esquina y varios son los que quieren ir a Qatar, luego de que la Selección Nacional se adjudicara su boleto a la justa.

Aunque, ante la experiencia de Gabriel, quien es parte del grupo ‘Ola verde’ y quien ha podido presenciar varias Copas del Mundo, lo ideal siempre será planear esta aventura con mucho tiempo de antelación.

“Hay una idea errónea de la gente que dice; primero hay que comprar los boletos de los juegos y después el avión, hotel y demás, pues no…. En los Mundiales, Olímpicos y eventos masivos no aplica.

Ahorita hay mucha gente que ya se está animando a ir, pero en lo que me ha tocado a mí, trato siempre de organizar todo con once meses de anticipación, algo que se ve lejano cuando estamos acostumbrados a dejar todo a la mera hora, pero como recomendación les digo que siempre será mejor así para que no anden con las prisas”, cuenta para ESTO.

Para muchos, será su primer Mundial, por lo que Gabriel ayudó a resolver varias de las dudas en torno a cuáles son los pasos que seguir para disfrutar de dicho torneo y no los tomen en curva situaciones ajenas, costos y tiempos.

“Sé que hay varias agencias que pueden ayudarles con todo esto de la logística, pero sí les soy honesto, les conviene más hacerlo de manera personal para ahorrar”.

“Lo primero, como digo, es el boleto de avión y la forma más fácil para los que viven en Estados Unidos es tomar vuelos directos que también ya muchos se agotaron, obvio los días 18,19, 20 de noviembre para llegar al inicio, pero sí hay vuelos.

“Si alguien vive en México es sencillo pagar el vuelo a Estados Unidos y de ahí hay varios directos de Los Ángeles o Nueva York, que es la vía más fácil, pero sí la más cara, entonces el tip es viajar a Canadá. Muchos ignoran esa ruta, pero es de lo más barato y mejor para poder llegar al destino. Ya después de todo eso, entren a la página de la FIFA para buscar los boletos de los juegos y ahí es en donde les doy otro tip…. Madruguen, en serio sé que suena pesado, pero muchas veces creemos que si empieza a las 5 de la mañana y dura un par de semanas podremos alcanzar y lo real es que no, puede pasar incluso media hora y se acaban, más en los partidos cotizados como en este caso con los de México»

“Ya después que tienes avión y entrada ya puedes reservar el hotel. Ya con todo eso sacas el que fue en Rusia el Fan ID para entrar al país que es como su VISA, algo muy importante porque con ese también podrás tener transporte gratuito para ir a los Estadios”, detalló.

Finalmente, mandó un mensaje para aquellos que ven imposible ir a un Mundial y se desaniman: “Entiendo porque he visto amigos que aunque tienen, digamos, que la solvencia económica para pagar todo en un jalón, tampoco van, les da ese bajón y en lo personal les digo que no se cierren las puertas. Sí es todo un proceso, pero lo que te deja vivir un Mundial lo vale.

“Y en otro consejo les digo que si pueden y tienen la oportunidad de juntar sus millas háganlo porque hasta pueden viajar gratis en primera clase”, cerró.

COSTOS

– Vuelos redondos de 25 a 30 mil pesos. (En compra con tiempo, porque en compra exprés suben hasta los 50 mil).

-En caso de que juntes tus millas para los vuelos, solamente pagarías 6 mil pesos de impuestos.

-2 mil pesos para comidas (Para un estimado de 10 días)

– 4 mil pesos extra si quieres estar en el juego inaugural (Esto lo sumas al precio de tu entrada).

– 16 mil pesos aproximadamente para ticket de semifinal.

-2 mil pesos por noche en un hotel con lo básico.

-3 mil 700 aproximadamente un boleto para entrar a un partido.

Con información de ESTO