Estamos transformando los Sectores del Centro de Manzanillo: Griselda Martínez

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- Como parte del plan de embellecimiento del centro de la ciudad y contribuir a generar espacios más armónicos, la presidenta de Manzanillo Griselda Martínez informó que luego de que en su primera administración municipal se mejoró la fisonomía del Sector 1, ahora en este año se intervinieron, casi la totalidad del Sector 2 y una parte del 3, actividades en las que participaron 500 personas para embellecer estos espacios, “lo que antes era una vergüenza, hoy es motivo de orgullo para las y los manzanillenses. Entregaremos un Manzanillo completamente transformado al término de la administración”.

Recordó que en el Sector 1 se impactó en 10 mil 573 metros cuadrados de pintura y que ahora en esta ocasión, durante la veda electoral, se pintó el Sector 2 y una parte del 3, “en esta ocasión se pintaron 8 mil 653 metros cuadrados”.

Griselda Martínez aprovechó para hacer un agradecimiento a la Administración del Sistema Portuario Nacional de Manzanillo (Asipona) por proporcionar la pintura para mejorar fachadas de viviendas y demás equipamiento urbano, “nos donó la pintura para llevar a cabo esta actividad de embellecimiento”.

Explicó que junto con los propietarios de las viviendas se hicieron esos trabajos, “los que no podían, nosotros lo hicimos por ellos, la mecánica fue compartir tareas con la población, ellos eligieron los colores, pues ofrecimos una gama diversa, y así pintamos ya todo el sector 1, prácticamente todo el Sector 2 donde no había nadie en los domicilios pues no nos pudieron autorizar y en otras que de plano no quisieron y una pequeña parte del Sector 3 a la que vamos a volver”.

Agregó que además de las fachadas de las casas, también se pintaron, escaleras, andadores y además se han hecho diversos murales, “la idea es que se embellezca la zona alta de nuestro municipio”.

Destacó que en estos trabajos realizados durante la veda electoral, participaron a alrededor de 500 personas, “compañeros trabajadores de la administración, algunos compañeros sindicalizados, que se agregaron a todo el personal de confianza y eventual que nos fuimos a pintar los sectores que quedaron muy bonitos”.

La alcaldesa también agradeció a los vecinos de estos sectores que amablemente compartieron agua y a los que incluso, ofrecieron comida, “muy agradecidos todos con ustedes. Seguiremos embelleciendo los espacios, nuestros sectores, pues lo que antes era motivo de vergüenza hoy es motivo de orgullo para los manzanillenses, por eso vamos a ir poco a poco interviniendo todos los sectores, para entregar un Manzanillo completamente transformado de cómo lo encontramos casi 4 años atrás”.