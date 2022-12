ES MEJOR ESTAR AL MARGEN; VIRGILIO MENDOZA

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Cuando uno es candidato a gobernador o presidente municipal y otro es el que gana y asume el poder, es mejor estar al margen de los halagos o cuestionamientos políticos de quien gobierna, yo estoy al margen, porque al opinar se puede mal interpretar, por ese motivo no es adecuado hacer conjeturas personales y hay un famoso dicho de que “mucho ayuda el que no estorba”, y así estoy colaborando en no generar conflictos innecesarios ni en Manzanillo ni a nivel estatal, además el Partido Verde está aliado con Morena, y si los ciudadanos recurren al partido a resolver problemas los atendemos por la vía institucional por eso una evaluación de la gestión de la gobernadora Indira Vizcaíno o de la alcaldesa Griselda Martínez de Manzanillo debe hacerse con responsabilidad social y no en forma simplista o política, mejor que opine el pueblo como dicen.

Con el anterior argumento respondió Virgilio Mendoza Amezcua reunido con “El Círculo Colimense de Analistas Políticos” con motivo de las posadas y al preguntarle ¿Como evalúas a las administraciones de Indira Vizcaíno y de Manzanillo? Recordándole además que en los primeros cien días del gobierno estatal también se le hizo esa misma pregunta y en ese encuentro Virgilio señaló que eran muy pocos días para valorarlo, ahora justificó que es el pueblo el que valore y no entró al tema.

Pero tiene razón política para reservarse su opinión, pues a nivel central su partido se alió a Morena y no ha sido tratado políticamente bien por el grupo que hoy gobierna a Colima, pero ni antes ni hoy, primero lo rechazó fuertemente ante los medios Vladimir Parra siendo presidente estatal del Consejo de Morena y aunque suavizó las cosas en los medios Sergio Jiménez Bojado como presidente estatal de Morena, quien tiene más experiencia política, pero se vio claro el escenario de que el grupo de Vladimir lo rechazó. Si recordamos la intensión en el proceso anterior en el 2020 y 2021 tanto Virgilio Mendoza del partido Verde como el del Trabajo con el senador Joel Padilla ambos deseaban que se midieran conjuntamente con Indira mediante encuestas para salir uno de ellos y así los cuatro partidos incluyendo la Alianza se unirían en campaña, pero al no aceptar Morena o Indira intentaron hacerlo solamente Joel y Virgilio, pero al final no se realizó la encuesta y se mantuvieron separados todos.

Virgilio Mendoza Amezcua es hoy quieran o no reconocerlo, un cuadro político relevante con o sin partido y mucha gente lo considera con gran aceptación no únicamente de Manzanillo sino también en varios municipios, reconocemos su sencillez y habilidad para hacer amigos y hasta para jalar a cuadros distinguidos de otros partidos, así logró conjuntar a muchos perfiles reconocidos que tuvieron que pasarse al Verde como el propio José Manuel Romero Coello ex presidente estatal del PRI, Felipe Cruz del MC que abandonó a Locho, Agustín Morales ex Secretario de Desarrollo Rural, entre otros, sin embargo el problema del Verde para lograr el triunfo no fue del candidato, se vio muy claro que desde el Comité Nacional lo dejaron sin apoyos reales, no hubo recursos para enfrentar realmente una campaña a la gubernatura y a las alcaldías, y aun así lograron muchos votos, y así les ocurrió a los demás partidos pequeños que prácticamente jugaron sus dirigentes nacionales desde el centro solo a dividir el voto en favor de Morena, como antes lo hacían en favor del PRI.

RESULTADOS ELECTORALES DEL 2021

Para valorar mejor a Virgilio es necesario analizar los resultados del 2021 y que resultaron así; Indira como ganadora con Morena logró 99,406 votos con un 33%, Mely Romero PRI, PAN, PRD obtuvo 81,487 sufragios y representó el 27%, Leoncio Morán Sánchez con Movimiento Ciudadano con 56,186 con un 18%, Virgilio Mendoza con 38, 897 con un 13.8%, Claudia Yáñez logró 6,307 con un 2.12%, el PT 4,881 con 1.64% y Redes Sociales con 2,734 con 0.92%.

SI VIRGILIO SE HUBIERA ALIADO

En forma sencilla y simplista sumando los votos del Verde con la Alianza PRI, PAN y PRD hubieran ganado con 120,384 votos superando a Morena, igual si el Verde se hubiera unido a Movimiento Ciudadano y Fuerza por México también hubieran ganado con101,390 votos, sin embargo los análisis no son solo de sumas, hay algo de fondo y cierto, los liderazgos nuevos como Virgilio y otros relevantes como el mismo “Locho”, Leoncio Morán quien también logró buena expectativa con el MC, y lo mismo le ocurre a Joel Padilla son partidos pequeños y su éxito o fracaso dependen del centro, de sus dirigentes nacionales, pues el dinero de las campañas los manejan los Comités Nacionales, por ello tanto Virgilio y Leoncio Morán deben revalorar sus proyectos para el 2024.

Para finalizar, sin duda Virgilio Mendoza está entre la espada y la pared porque es el líder estatal del Partido Verde y éste partido está aliado a Morena a nivel central, pero a nivel estatal tiene en su contra a dos grupos Morenistas que ambos están enfrentados entre sí, uno es el que gobierna al ayuntamiento de Manzanillo y el otro es que el gobierna a nivel estatal, por ello argumentamos que debe rediseñar su nueva estrategia local para fortalecerse rumbo al 2024.