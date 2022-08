Enfrenta Mario Delgado ‘rebelión nacional en Morena’ mientras estaba en Colima

*Demandan la renuncia inmediata de Mario Delgado y de la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Mientras que en Colima trataba de “poner orden” en la integración del Consejo Político y del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, el dirigente nacional de este instituto Mario Delgado Carrillo enfrentaba una “rebelión nacional” en su contra que exige “su destitución inmediata” y la de su secretaria general, Citlalli Hernández.

El pasado domingo se celebró en Colima durante la supuesta celebración de un Foro sobre Reforma Electoral y en la que se aprovechó y se realizó el Congreso Estatal de dicho instituto político, en el que la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva, y el presidente nacional de Morena, el colimense Mario Delgado Carrillo, se repartieron los nombramientos de los principales órganos de dirección de este partido en la entidad.

En este Congreso se tomó una decisión salomónica: el Comité Ejecutivo Estatal en la que quedó a cargo de Julio César León Trujillo, perteneciente al Grupo Político de la Gobernadora Indira Vizcaíno Silva, mientras que la titularidad del Consejo Político Estatal fue para el regidor de Villa de Álvarez, Guillermo Toscano Reyes, quien pese a cuestionamientos previos en su contra al interior de Morena, cuenta con el respaldo del dirigente nacional Mario Delgado.

Mario Delgado con este acuerdo con la Gobernadora logró “ganar una batalla”, más sin embargo, durante su ausencia de la Ciudad de México, Grupos al interior de Morena, durante la Segunda Convención Nacional, determinó desconocer “a la cúpula del partido Morena”, y emprender una serie “de acciones contundentes para retomar el control del partido desde abajo, así como activar el movimiento desde las bases”.

Este encuentro convocado en la Ciudad de México aglutinó a 5 mil militantes del partido guinda, procedentes de las 32 entidades federativas y mil de ellos firmaron el denominado “juicio madre” que se presentó este domingo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el cual “se solicita la nulidad del proceso de elección de consejeros a los congresos estatales de ese partido (de los días 20 y 31 de julio) y posteriormente al Congreso Nacional que se celebrará los días 17 y 18 de septiembre en la Ciudad de México”.

De los acuerdos de la Convención Nacional Morenista se desprenden: Respaldo “irrestricto al presidente Andrés Manuel López Obrador en su lucha por la transformación del país; repudio total a las prácticas de compra y coacción del voto, acarreo, condicionamiento de programas sociales, amiguismo, nepotismo, y fraude electoral que tuvieron lugar durante las asambleas del pasado 30 y 31 de julio; nulidad de las asambleas del 30 y 31 de julio.

“Renuncia inmediata de Mario Delgado, Citlalli Hernández y Bertha Luján por traicionar los principios fundacionales del movimiento: no mentir, no robar y no traicionar; unidad de las bases rumbo a la refundación de nuestro partido a partir de la acción directa de la militancia para hacer cumplir, desde luego, nuestros documentos básicos.”