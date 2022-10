En Tecomán, inicia manifestación permanente de sindicalizados mientras se destraba adeudo

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán, Col.- A partir de las 6 de la tarde de este jueves, inició la manifestación permanente en la presidencia municipal de los trabajadores sindicalizados del ayuntamiento, DIF y COMAPAT hasta que no se destrabe el adeudo que tiene el ayuntamiento con la clase trabajadora.



A pesar de sostener una reunión, la cual inició a las 4 de la tarde, en la que llegaron a acuerdos para avanzar en el pago de laudos por parte del ayuntamiento a los trabajadores sostendrán su protesta con guardias de personal apostados en la presidencia municipal, por lo menos hasta las 11 de la mañana de este viernes 28 de octubre que es cuando sesione la comisión que se conformó para conciliar los montos a pagar.



El líder sindical Audelino Flores Jurado, señaló que en esta primera reunión apenas se formó la comisión para analizar detenidamente las cantidades de los convenios y “arrastrar el lápiz”, aunque ellos (los trabajadores) esperaban que eso ocurriera desde hoy “pero llegó la jurídico sacando los mismos argumentos de ayer, pero si venimos a la cuestión jurídica, me traigo el abogado, venimos a una conciliación”.

Dijo, que a las 11 del día de este viernes 28 van a continuar los trabajos, mismos que ya personal del sindicato adelantó con sus contadores “le pasamos al presiente las cantidades, porque el jurídico le ha mentido al presidente con las cantidades. Son aproximadamente 50 millones de pesos que corresponden a prestaciones”.



Advirtió Flores Jurado que por este hecho el alcalde podría ser destituido por desobedecer una resolución judicial, una acción de la que hay antecedentes a nivel nacional, en el estado de Tabasco y Tamaulipas “de hecho el ayuntamiento ya está multado por el TAE por desobediencia al laudo”.



Por su parte, el presidente municipal, Elías Lozano se mantuvo en la postura de que el ayuntamiento no tiene dinero y argumentó que direcciones como Sippina, Instituto de la mujer o la juez cívico trabajan con cero presupuestos “pero sabiendo los números tendré que ir a tocar puertas porque nosotros no tenemos el recurso para cumplir”.



Insistió que los adeudos en mención no se han generado en esta administración sino en las anteriores, no obstante, prometió que hará lo que esté a su alcance por cumplir y finalmente hizo un llamado a que dentro de su protesta consideren que tanto trabajadores como administración tienen obligaciones con la ciudadanía y pidió que los servicios no se trastoquen.



De acuerdo con lo que se mencionó durante la reunión, se realizará una detallada conciliación para determinar los montos por trabajador, y en estos trabajos participarán algunos funcionarios como el tesorero, Armando Zamora; el contralor Salvador Castañeda; la oficial mayor, Gabriela Alcocer; el director de recursos humanos, Juan Pablo Suárez; el presidente Elías Lozano, la síndico municipal Tania Osorio y la presidenta de la comisión de hacienda del cabildo, Laura Montes Camacho. De parte del sindicato estarán participando Alejandro Flores López, los dos contadores del sindicato y de Comapat y DIF (por parte del sindicato).



Se pretende en estas reuniones, conciliar montos por trabajador y a su vez ir subiendo la información a cabildo para que se vayan aprobando prestaciones e ir viendo la forma de pago conforme se vaya llegando a acuerdos.