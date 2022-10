No ando en campaña, a lo mejor ya mero sí, dice Adán Augusto en visita a Colima

*Se reúne con Legisladores para que se apruebe la Minuta de Reforma Constitucional en Materia de Seguridad *Nuevamente arremete contra los gobernadores de Jalisco, Nuevo León y Guanajuato, así como contra Felipe Calderón: insiste en que el ex presidente “será alcanzado por la justicia por el tema de Rápido y Furioso *Afirma que la Gobernadora Indira Vizcaíno ha recibido amenazas, así como su familia.



Alfredo Quiles Cabrera|CN COLIMANOTICIAS



Colima.- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, rechazó encontrarse en campaña político-electoral al realizar un recorrido a lo ancho y largo del país para convencer a las Legislaturas Locales para que aprueben la minuta de Reforma Constitucional en Materia de Seguridad, afirmando que este recorrido y visitas forma parte de un ejercicio democrático que no se vio, no se ha visto nunca en la historia de este país.



Sin embargo, el funcionario federal que ha sido señalado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como una “Corcholata” de Morena y de su equipo de trabajo para ser postulado como precandidato, no descartó, pero tampoco acepto encontrarse en campaña y dijo: “No ando en campaña, a lo mejor ya mero sí”.



El Secretario de Gobernación del Gobierno de México, Adán Augusto López Hernández, estuvo este jueves en Colima participando en una Sesión Solemne del Congreso Local, contando con la presencia de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, para analizar junto con los legisladores la Minuta de Reforma Constitucional en materia de Seguridad Pública.



Durante su intervención inicial, Adán Augusto López Hernández dio una amplia exposición en la que mencionó que la reconciliación y la construcción de la paz en Colima, así como en todo el país, es lo más importante. Expuso que, cuando se inicia una cruzada para reconciliar y reconstruir, no se debe violar la ley o aplicarse a conveniencia.



Sobre su visita al Poder Legislativo Estatal, manifestó que es un hecho histórico que un secretario de Estado en representación de la Presidencia de la República acuda a los congresos locales a exponer una iniciativa de reforma, siendo un ejercicio de democracia.



Sostuvo que la reforma tiene como objetivo el evitar la inseguridad en muchos lugares del país, por lo que también se aplican políticas públicas con sentido social. En ello se resume la frase: “Abrazos, no balazos”.



Indicó que la tarea de reconstrucción del tejido social, aunque sea responsabilidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno, también les compete a la sociedad, a las y los maestros, a las distintas iglesias en un pacto social para recuperar la paz.



Ante ello, expuso que la reforma planteada en principio por una legisladora del PRI, para que la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas siguieran prestando sus servicios en labores de Seguridad Pública, logró los votos necesarios para su aprobación, por lo que agradece a las distintas fuerzas políticas que hicieron posible ello, actuando con patriotismo.



Destacó que en la reforma se establece que en el actuar de las fuerzas armadas deberá en todo momento respetar los derechos humanos, las tradiciones de comunidades y pueblos originarios.



Así también, sostiene que en los últimos 50 años, se dejó de equipar y capacitar a las policías estatales y municipales, porque algunos gobernantes priorización su beneficio personal y otros prefirieron abandonar la responsabilidad de combatir el crimen. Culminó ratificando que el Gobierno Federal no va a escatimar en apoyar, en todo momento, a la gobernadora Indira Vizcaíno y al estado de Colima.



Cuando se inicia una cruzada para reconciliar y reconstruir al país, el enfoque no debe ser que las cosas se pueden solucionar con el abuso ni torciendo o aplicando la ley a contentillo, aseguró el secretario de Gobernación.



Subrayó que eso no puede ser así, porque quienes son titulares del Ejecutivo, sea federal o estatal, tiene que respetar el Estado de derecho, y “entonces enfrenta una difícil dicotomía, entre cumplir con eficiencia la tarea o pensar que diciéndole sí a todo, la está cumpliendo”.



Por ello, el secretario de Gobernación señaló que, acudiendo a los congresos locales para buscar el respaldo del Constituyente Permanente a la reforma constitucional en materia de seguridad, el gobierno federal está actuando con transparencia, pero es, además, antes que nada, un verdadero ejercicio democrático, de respeto a la soberanía popular y a lo que las y los legisladores locales representan.



Durante el intercambio de ideas que sostuvo en dicho Congreso estatal, Adán Augusto López Hernández refirió que es entendible la injusticia que deriva de la actuación delincuencial, pero, aunque sea una injusticia se tiene obligadamente que respetar el Estado de derecho, “no puede uno llegar a una fiscalía clamando justicia, exigiendo que esa injusticia se repare con otra injusticia o reclamando por una irregularidad. Y que ésta se resuelva con otra irregularidad”, expresó.



Lo anterior, porque, aunque se desee, el entramado judicial no se puede adelantar, aunado a que debe existir el respeto a la división de poderes, “antes varias generaciones se acostumbraron a que estos asuntos se resolvían con el abuso de autoridad o se quedaban lamentando la complicidad de las autoridades judiciales”.



En ese contexto, el secretario de Gobernación resaltó que el Ejército es una institución de paz, y que no se está militarizando al país, y por lo que hay que quitarse esos fantasmas de la cabeza, “el Ejército mexicano es distinto, ha evolucionado, es moderno capacitado, no es de guerra”.



Asimismo, el secretario Adán Augusto López Hernández refrendó que lo que busca el gobierno federal es lograr la paz en el país, de ahí que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de aplicar una política pública con sentido social que explica la existencia, entre otros, de programas para las y los jóvenes.



“Ahora los programas sociales permiten a los jóvenes que se capaciten y que vayan incorporándose a la vida productiva nacional. Por eso esta estrategia ha comenzado a dar resultados. Hay ya, de acuerdo con la última encuesta del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), una reducción en la incidencia delictiva nacional. Y si nos aplicamos todos, esta va a venir a la baja, sin ninguna duda”.



MISMO DISCURSO



El Secretario de Gobernación, al igual que lo ha hecho en diversos foros públicos y congresos estatales, volvió a enfocar sus ataques a los gobiernos de Guanajuato, Nuevo León, Jalisco y otros, donde la inseguridad campea.



También se refirió, una vez más, al ex presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, advirtiendo que “la justicia alcanzará a todos los responsables del operativo Rápido y Furioso, por el cual está detenido el ex secretario de Seguridad federal, Genaro García Luna”.



El funcionario federal acusó al ex presidente Felipe Calderón y a autoridades de su gobierno de “terminar convirtiéndose en viles mercaderes de armas”.



Adán Augusto insistió que Rápido y Furioso “fue un crimen de lesa humanidad. Hicieron negocio y todavía con ese armamento, supuestamente para combatir la inseguridad, fueron miles de mexicanos los que perdieron la vida.



“Eso nunca más debe suceder. Por eso está detenido el número dos de ese gobierno, Genaro García Luna. En este caso va a haber justicia y el largo brazo de la justicia alcanzará a todos los que tienen responsabilidad en ese evento”, señaló.



Consideró “hipócritas” las posturas de los gobiernos de Nuevo León y Jalisco de criticar la intervención de las fuerzas armadas para el combate a la inseguridad “y luego agradecen en sus tuits de que sin la ayuda del Ejército (los hechos de inseguridad) pudieron convertirse en masacres como lo que pasó en Zapopan (Jalisco)”, reprochó.



APOYO A INDIRA; ESTA AMENAZADA



Durante una de sus dos intervenciones ante diputados, el Secretario de Gobernación manifestó su apoyo y respaldo a la Gobernadora Indira Vizcaíno, de quien dijo “ha sido amenazada”, pero sin aclarar por quién o quiénes.



Dijo: “Tenemos a una gobernadora echada para adelante. Y me consta, porque ha habido madrugadas en que ha recibido amenazas ella, su familia, sus pequeños hijos, porque éstos no se detienen por nada. Y porque aquí, en Colima, debemos de entender todos que ya se fueron para siempre, como seguramente a nivel federal, y se acabaron tantas décadas de cortar la esperanza de los colimenses.



Colima tiene un gran futuro, representa muchísimo para el país. No es nada más el puerto de Manzanillo, es el orgullo productivo de los colimenses. Son muchísimas cosas, tienen todo, tienen cultura, tienen historia, y tienen todos ustedes muchas ganas de salir adelante.