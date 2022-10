Temas como la seguridad pública no deben politizarse: Indira Vizcaíno

*Celebra diálogo abierto y bidereccional de Secretario de Gobernación, para construir acuerdos *Adán Augusto López Hernández aseguró que el gobierno federal no va a escatimar nada para apoyar en todo momento a Indira Vizcaíno y al pueblo de Colima



Alfredo Quiles Cabrera|CN COLIMANOTICIAS



Colima.- Tras celebrar “el dialogo abierto” en Materia de seguridad Pública, la Gobernadora Indira Vizcaíno Silva, ratificó su postura en torno al tema afirmando que “temas como la seguridad pública no deben politizarse, sino que deben sujetarse a un análisis y debate responsables, apostándole siempre a la crítica fundada, a las propuestas y a todo aquello que permita construir, que nos haga avanzar hacia un objetivo, que es alcanzar la paz en Colima».



La gobernadora Indira Vizcaíno Silva, participó en la Sesión Solemne que efectuó este jueves el Congreso del Estado de Colima, en la que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, explicó a los Legisladores colimenses la Reforma Constitucional para la permanencia del Ejército en labores de seguridad hasta el 2028.



La mandataria destacó el trabajo del titular de Segob en el Gobierno de México, de quien dijo viene haciendo del diálogo abierto, sincero y bidireccional, -como por definición debe ser-, un instrumento para la construcción de acuerdos.



Indira Vizcaíno durante su intervención en el Congreso Local, señaló al funcionario federal que cómo el mismo lo ha constatado, en Colima no existe la uniformidad del pensamiento, por lo que la democracia se nutre de valores que permiten exponer, debatir y confrontar ideas en un marco de respeto y libertad plena.



“Cuando decimos que nuestra Colima es grande y tiene un gran porvenir por delante, es porque no vemos las diferencias como obstáculos o barreras para la transformación, sino como elementos distintivos de una diversidad de la que todas y todos formamos parte como colimenses».



La mandataria Estatal celebró que el secretario de Gobernación siembre en Colima el diálogo y futuros acuerdos que permitan transitar hacia un país mejor.



«Sé que el camino que debemos recorrer debe ser el camino de la paz y la seguridad, y estoy segura que, si lo caminamos juntas y juntos, la experiencia podrá ser solidaria, de trabajo en equipo y enriquecedora, pero también nos permitirá cosechar mejores resultados».



Vizcaíno Silva señaló que las mejores soluciones y estrategias son la que garantizan efectividad y eficacia, las más confiables y seguras. Se dijo convencida que la diversidad de formas de pensar permite alcanzar los mejores acuerdos, por eso, indicó que suma a esta iniciativa, que para ella, desde la pluralidad expresada en el Congreso, busca construir acuerdos mayoritarios que permitan al país transitar con éxito y esperanza hacia las condiciones de paz y seguridad que tanto se anhela.



«Siempre he sostenido, incluso desde la oposición y durante mi campaña por la gubernatura, que temas como la seguridad pública no deben politizarse, sino que deben sujetarse a un análisis y debate responsables, apostándole siempre a la crítica fundada, a las propuestas y a todo aquello que permita construir, que nos haga avanzar hacia un objetivo».



Es de mencionar que durante su intervención en el Congreso del Estado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aseguró que el gobierno federal no va a escatimar nada para apoyar en todo momento a Indira Vizcaíno Silva y al pueblo de Colima.



El funcionario federal resaltó que este ejercicio de exponer lo que pretende la Reforma en todos los Poderes Legislativos del país, es un hecho histórico, ya que es la primera vez que el Gobierno de México expone lo que se va realizar y escucha los diferentes puntos de vista de los colimenses y mexicanos.