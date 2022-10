Colima necesita acciones enérgicas y una respuesta contundente en contra de la inseguridad y violencia

*La coordinación de los órdenes de gobierno es necesaria para dar resultados contundentes a este mal que se llama “inseguridad”, del que Colima no es ajeno, dice la diputada del PVEM, Patricia Ceballos.



Alfredo Quiles Cabrera|CN COLIMANOTICIAS



Colima, Col.- Colima necesita una coordinación, acciones enérgicas y una respuesta contundente en contra de la inseguridad y violencia que se vive en el Estado, afirmó la diputada y coordinadora de la Bancada del PVEM en la Sexagésima Legislatura Local, Patricia Ceballos Polanco, al dar su posicionamiento sobre la Reforma Constitucional en Materia de Seguridad, durante la sesión Solemne a la que asistió el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López.



Ante el pleno del Congreso del Estado, y con la presencia de la Gobernadora Indira Vizcaíno Silva, la legisladora del Partido Ecologista manifestó prácticamente el apoyo de su bancada a la aprobación de la Minuta mencionada.



Externó que se habla de la militarización del país, sin embargo aclaró que “en esa palabra recae la crítica que realizan los detractores de la referida reforma. Están equivocados, la reforma muestra un trabajo y un esfuerzo para poder combatir las oleadas de inseguridad que se han vivido en el país durante la última década, y de la cuál en este momento los colimenses somos testigos y víctimas”.



Patricia Ceballos refirió que “con esta reforma se establece y se salvaguarda en un cuerpo normativo, lo que ya se venía materializado desde hace muchos años, por fin hay un sustento legal para que las autoridades militares puedan apoyar en actividades de seguridad pública y colaboren con las autoridades locales y municipales para combatir y erradicar la inseguridad, que principalmente es originada por individuos del crimen organizado”.



Dijo la Legisladora que el hecho de que el control operativo, administrativo y financiero de la Guardia Nacional se traslade a la Secretaría de la Defensa Nacional “tiende a fortalecer dicha institución, pues con ello genera que se pueda dar una mayor coordinación, efectiva y eficiente, para el combate a la inseguridad y a esos focos que generan violencia en nuestro país”.



Sostuvo que “hoy por hoy, Colima necesita eso, una coordinación, acciones enérgicas y una respuesta contundente en contra de la inseguridad y violencia que se vive en el Estado, toda vez que la ciudadanía colimense se encuentra viviendo en la incertidumbre de no saber si les pueda tocar estar en el sitio equivocado y a la hora equivocada, y ser víctimas de la problemática de inseguridad en la que nos encontramos inmersos”.



Ceballos Polanco dijo que “la coordinación de los órdenes de gobierno es necesaria para dar resultados contundentes a este mal que se llama inseguridad, de la que Colima no es ajeno”.



Finalmente, dijo la Coordinadora de la Bancada del PVEM que su instituto político “celebra la presencia del secretario de gobernación, porque con su visita se fortalecen los lazos con nuestro Estado, y de la mano con nuestra Gobernadora Indira Vizcaíno Silva, se nos permita a los y las colimenses recuperar la paz y tranquilidad que Colima se merece”.