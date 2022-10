Colima se encuentra en una situación deplorable en materia de seguridad pública: Diputado de MC

*Todos los esfuerzos por mejorar la seguridad pública desde el Gobierno Federal, durante los últimos 4 años, no sirvieron, dice el legislador.



Alfredo Quiles Cabrera|CN COLIMANOTICIAS



Colima, Col.- “El Estado de Colima se encuentra en una situación deplorable en materia de seguridad pública”, afirmó el diputado local por el Partido Movimiento Ciudadano (MC), Ignacio Vizcaíno Ramírez, durante su posicionamiento en la Sesión Solemne que se realizó este jueves para recibir al Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y a la Gobernadora Indira Vizcaíno.



El funcionario federal estuvo este jueves en la entidad con la finalidad de dialogar y tratar de convencer a los legisladores colimenses para que aprueben la Minuta de Reforma Constitucional en Materia de Seguridad que fue aprobada por el Congreso de la Unión.



En su intervención, el Legislador de Movimiento Ciudadano señaló que con la visita del funcionario federal se ratifica que “la planeación estratégica que se presentó desde el 2019 en materia de seguridad y que serviría para erradicar la inseguridad en Colima no funcionó y no funcionará toda vez, que sigue siendo similar a las estrategias intentadas por las últimas dos administraciones federales”.



El legislador emecista precisó que “la falla central en la estrategia de seguridad de la actual administración federal, radica en afirmar que el total de las policías locales son corruptas, son semilleros del crimen organizado y que la sociedad desconfía de ellas”.



Sobre el tema de la militarización del país, Ignacio Vizcaíno refirió que en Colima “nos enorgullece y merece respeto el ejército mexicano, de eso no hay duda”.



Sin embargo, dijo, “es el gobierno federal a quien se les fue de las manos la seguridad e integridad de todos los mexicanos, los cuales, ahora no solo estamos expuestos ante los delincuentes, la impunidad e injusticia, sino también ante las arbitrariedades y violaciones de derechos humanos que la milicia frecuenta gracias a las nuevas actividades de fuerza civil que les fueron impuestas por burócratas civiles, destinando innecesariamente a las fuerzas castrenses al desprestigio, impopularidad y al rechazo social… y eso no es justo para nuestro ejército”.



Sentenció que “las instituciones de protección de derechos humanos y los tribunales jurisdiccionales en todo el territorio nacional, no van a ajustar para resolver la cantidad de quejas y demandas que se van a presentar, respecto de los abusos cometidos por fuerzas militares, sin embargo, dice un refrán: el indio no tiene la culpa, sino quien se lo hace compadre”.



Agregó que lo que también se suma “a esta derrotare planteada desde lo federal, es que no se vislumbra un cambio de estrategia, un cambio de rumbo, alguna esperanza que pudiera nacer para reducir y erradicar la violencia que hoy nos aqueja.



“Si no se trabaja en el reforzamiento de las policías locales, el ejército y la guardia nacional seguirán en las calles, haciendo labores de fuerza civil y combatiendo al crimen organizado y dejando en total abandono el orden cotidiano, pues los que ahora cometen una falta administrativa sin ser atendidos, orientados y sancionados oportunamente, mañana cometerán delitos y esa escalada en la carrera criminal de los individuos, nos seguirá amenazando siempre”.



Sostuvo que Movimiento Ciudadano “ha rechazado la militarización del país y, una vez más, reiteramos nuestra postura en contra de la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028, porque esta estrategia de seguridad como ya lo afirmé, ha sido un rotundo fracaso”.



Refirió que en Movimiento Ciudadano “creemos firmemente que la solución ante la crisis de violencia que vive nuestro estado y el país es construir una nueva alternativa de paz y justicia, donde se respete el Estado de derecho, las libertades públicas, los derechos humanos y se le apueste como nunca a la prevención del crimen”.



Dijo que están en un error quienes hoy pretenden dejar militarizada la seguridad pública del país a través de esta prórroga para dejar a la Guardia Nacional con labores de fuerza civil con mandos militares, concluyó.