En riesgo elecciones de Colima, porque Gobierno estatal no ha otorgado al IEE $23 millones: Adriana Ruiz Visfocri 

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Se encuentra en riesgo el proceso electoral 2023-2024 en Colima debido a que el gobierno estatal no le ha transferido los recursos solicitados de 23 millones 500 mil pesos, tampoco tienen fecha o qué cantidad les otorgarán ni cuándo se realizará la próxima reunión, dio a conocer la presidenta del Instituto Electoral del Estado (IEE) Colima, Adriana Ruiz Visfocri.

Este proceso para la elección de 10 presidencias municipales y 25 diputaciones locales iniciará a principios de octubre y se requiere el recurso para contratar personal eventual -que desde junio debió estar ya siendo capacitado-, para el apoyo al PREP, diseño de documentos electorales tales como actas que se llenan en apertura, cierre de casillas y concentrado de votación.

“Se pone en riesgo no solo el derecho de votar de toda la ciudadanía, sino el de ser votados a las personas que quieran ser candidatas a puestos de elección popular”.

La exigencia del IEE es hacia la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración de Gobierno del Estado, para que cumpla con las sentencias que ha dictado el Tribunal Electoral del Estado, que significan el pago y las dietas y los salarios de consejerías generales y consejerías municipales y el dinero que se requiere para los preparativos del proceso electoral.

Expuso que el 16 de agosto, fecha en que se suspendió una marcha contra el Gobierno Estatal para exigir dichos pagos, tuvieron una reunión con el director de Egresos, y no con la secretaria de Gobierno, Guadalupe Solís como estaba previsto.

“Le explicamos toda la situación ya que argumentó que no tenía información a pesar que ya la habíamos hecho llegar con mucha anticipación a la secretaria de Finanzas (…) el director al igual que no tenía la información no tenía una fecha posterior para recibir a la Comisión del IEE”.