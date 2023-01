El SNTE demandará 7.84% de aumento salarial y prestaciones

*Debe ser en el mismo porcentaje al índice inflacionario del año pasado.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, adelantó que en las negociaciones para el incremento salarial y prestaciones para el presente año, se empezará con petición del 7.84%.



“Nosotros requerimos para el incremento que se otorga sea superior al nivel de la inflación del año anterior, o sea, alrededor del 7.84 por ciento, y ese es el planteamiento inicial y de ahí que se incrementen también las prestaciones que se mueven cada año y que está convenido desde hace tiempo”.



El líder Sindical durante su estancia en Colima sostuvo diversas reuniones con las dirigencias de la Secciones 6 y 39, encabezadas por José Jaime Núñez Murguía y David Hernandez Viera, respectivamente, dio a conocer que el Magisterio nacional se encuentra en un proceso de consultas y recepción de propuestas de la base magisterial para presentar el pliego petitorio del presente año al gobierno federal recibiendo se hasta el momento más de un millón de propuestas de parte de los maestros muchas de ellas coincidentes para mejorar las condiciones laborales del magisterio y su entorno.



Cepeda Salas presidió en esta capital, además el inicio de reconstrucción de lo que será la Infraestrucura de Asistencia Social de la Sección 39 del SNTE, proyecto que es apoyado y respaldado por el SNTE y la Gobernadora Indira Vizcaíno.



Asimismo, el líder nacional del Magisterio informó que durante este día de trabajo en Colima sostuvo una reunión con la mandataria estatal, a quien se le planteo, entre otras cosas, la reactivación del Fideicomiso para la entrega de computadoras para docentes.



“Hablábamos con la gobernadora es de que existe un fideicomiso que se creó hace varios años donde se estaban capitalizando recursos precisamente para que los maestros pudieran tener acceso a una computadora también y en el caso de Colima, ese fideicomiso no se ha movido, es un dinero ocioso; hablamos como de 9 millones de pesos, por lo que el gobierno de Colima y la gobernadora están en la mejor disposición de aportarlo, teniendo que dar 2 millones de pesos para que se pueda liberar el fideicomiso e invertir todo eso para equipar con una computadora a las maestras y maestros”.



Consideró que es frustrante para las y los docentes que ellos no tengan computadora y los alumnos sí. “Fue un planteamiento que le hicimos a la gobernadora y hay disposición”, reiteró.



Respecto al nuevo proyecto de la escuela mexicana, el líder sindical nacional del magisterio consideró que cada sexenio se trata de compasar la orientación del a educación en México con un sistema ideológico, en este caso el sistema ideológico del presidente tiene que ver con esa Cuarta Transformación que impulsa, “creo que la educación tiene que responder al proyecto del jefe de las instituciones en turno, lo que nosotros pedimos es que haya continuidad, que no nos suceda que se va el presidente y venga otro a cambiarlo, esto por que no se da el tiempo suficiente para ver si realmente funcionan las reformas educativas que se implementan”.



“Creo que hemos tenido experiencias desde hace muchos años de que se queda trunca una reforma y luego en las escuelas normales se prepara a los futuros maestros para determinado sentido educativo, pero luego cambia y se quedan rezagadas y cuando salen ya no están capacitados en la realidad educativa”, mencionó.



Finalmente, al reconocer los rezagos existentes en todos los aspectos respecto al ISSSTE, Cepeda Salas comentó que se le hizo el comentario al presidente de que se debe dar una fuerte inversión y poder subsanar todos estos rezagos.