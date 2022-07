El error financiero y de comunicación/ ¿Cargo público o concurso de belleza?/ Dimes y diretes en la visita se Sheinbaum 

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado.

Hay una máxima en política que dice que todo está calculado, sin embargo ningún gobierno está exento de cometer errores, pero definitivamente a quien no se le va a perdonar ninguno es a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, que trae lupa, marca personal y le están haciendo la guerrita sucia al interior de la dependencia, quedando totalmente demostrado que la oposición incipiente está dispuesta a romper desde dentro a este gobierno, tal y como lo hemos señalado en anteriores columnas.

Además hay que analizar con total sinceridad que nunca como en este sexenio, habían sido tan puntuales en enfatizar los problemas en un gobernante estatal y es que a Indira Vizcaíno le corresponde hacer el mejor de los trabajos para garantizar la sucesión y que la izquierda siga gobernando a la entidad, de lo contrario el PRIAN es decir, la ultraderecha y la derecha, seguirán haciendo su luchita todos los días del gobierno de Vizcaíno Silva para enfatizar los desatinos del gobierno que encabeza y exigirle que cumpla con todos y cada uno de los compromisos de campaña, cosa que no pasó con sus predecesores.

El periodista Esaú López Virgen a través de un trabajo de investigación dio a conocer los aumentos en los salarios de los funcionarios del gabinete de Indira Vizcaíno, pasaron unos días y vino la respuesta del ejecutivo estatal, donde “renunciaban a dicho aumento” que se había aplicado desde el mes de abril y que regresaría el dinero recibido para destinarlo a una partida especial para fortalecer a la policía estatal y las corporaciones que apoyan con la vigilancia en la entidad.

Sin embargo, el lenguaje corporal dice mil palabras y el subsecretario de administración Víctor Manuel Torrero Enríquez y el director de comunicación Miguel Ángel Vargas dieron muestra del nivel de tensión en el que se encontraban y de ultimo momento, diseñaron lo que sería la explicación: “este gobierno es transparente, es honrado, honesto y austero(…) no es aumento, es ajuste salarial (…) el salario de la gobernadora Indira Vizcaíno no es superior al salario del presidente de la república” y comenzó a dar explicaciones de varios comparativos con entes públicos de diferentes partes del país, lo cual generó más comentarios a favor y en contra, y escalando la noticia a nivel nacional donde fue difundida por los principales titulares informativos.

Todo esto en el marco de la visita de Claudia Sheinbaum, que es otro tema que terminó en polémica, dimes y diretes entre Indira Vizcaíno y la alcaldesa de Manzanillo Griselda Martínez, la cual no fue invitada, como muchos otros integrantes de Morena en la entidad. El mensaje fue muy claro y más allá de las rupturas conocidas, la gobernadora presentó la primera versión de lo que sería su equipo en el 2024, es decir, los morenistas de Indira Vizcaíno, los ex perredistas de izquierda y los obradoristas del grupo de Arnoldo Vizcaíno, así como los del Partido Verde Ecologista en la entidad encabezados por la senadora Gabriela Benavides Cobos, todos ellos sellaron el domingo la alianza pública de lo que será el 2024.

Pero los otros grupos de izquierda que también son obradoristas pero que tienen afinidad con la alcaldesa de Manzanillo Griselda Martínez, el senador Joel Padilla y otros independientes, esos fueron las ausencias que nos deja una pregunta a considerar ¿A dónde se va a ir el capital electoral de ellos en 2024? Es pregunta.

¿CARGO PÚBLICO O CONCURSO DE BELLEZA? Para ser alcalde, legislador, gobernador (a) no tiene como requisito el aspecto físico, de lo contrario, muchos nunca hubieran llegado a ocupar un cargo público. Estatura, obesidad, físico, etcétera hubiese sido un factor indispensable, sin embargo no aplica este criterio para que un ciudadano sea elegible a un cargo y vaya que nos hemos sobrepuesto a los anuncios espectaculares utilizados en campaña. Lo que si no olvida un ciudadano es la atención cercana, el que visiten comunidades olvidadas, el que lleven servicios de internet o el que les den certeza legal en una entrega de escrituras.

La alcaldesa Griselda Martinez será recordada por ser la primera edil porteña en reelegirse de forma inmediata, la que no se dejó intimidar por la oposición y la que a pesar de críticas, unas justas y otras muy fuera de lugar, nunca abandonó sus ideales, ni renunció a sus proyectos, pero sobre todo siempre fue leal a los principios de la Cuarta Transformación encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Quiero aclarar amable lector, lectora que Griselda Martinez no es mi amiga, escribo en la justa dimensión de lo que me consta, en lo personal siempre he recibido un trato amable de ella hacia mi persona y he manifestado mi crítica de forma libre sin que ese trato respetuoso de alcaldesa-ciudadana, de alcaldesa-columnista, y de alcaldesa-maestra cambie.

Tampoco estoy en ningún convenio con su gobierno, ni ocupo un cargo en su administración y mucho menos recibo un peso por hablar bien o mal del gobierno que encabeza, ni tampoco lo estoy buscando. Griselda Martinez Martinez es una mujer de espíritu indómito, sin duda alguna será recordada por ser la primera mujer de izquierda en gobernar Manzanillo con la campaña más austera de la historia, apoyada por los obradoristas en su mayoría gente humilde y también por sobreponerse un día sí y al otro también, a los ataques sistemáticos de los que ha sido objeto, pues en la historia de Manzanillo, nadie había ejercido tanta violencia política y de género contra un alcalde, como ha sido con ella, solo por el hecho de ser y pensar diferente a lo acostumbrado.

DIMES Y DIRETES vaya encontronazo se dieron a través de las redes sociales la gobernadora Indira Vizcaíno y la alcaldesa de Manzanillo Griselda Martínez, en donde le dejaron algo muy claro a la más fuerte aspirante a la precandidatura la Dra. Claudia Sheinbaum, en Colima hay división en la izquierda que gobierna el estado y sus municipios, unos sí fueron invitados y otros excluidos, y comenzó la fotitis, con las guerritas en redes la gobernadora dijo “La compañera Claudia Sheinbaum contó de su proyecto de gobierno en CDMX e intercambió puntos de vista con el sector empresarial. Saber escuchar es una cualidad destacable de Claudia y de cualquier político o política que se precie de ser empática y cercana al pueblo (…) Hablamos entre otras cosas de la unidad que se requiere para consolidar el proyecto de transformación sobre el que compartimos convicciones”.

Por su parte la alcaldesa porteña explicó que no fue invitada al evento que encabezaba la Dra. Claudia Sheinbaum a quien expresaba su respeto y dejó en claro que no vino a la entidad como una visita oficial de Morena, sino a un evento privado, por lo que era más que comprensible que la anfitriona decidía quienes serían sus invitados. Y tras las publicaciones de las fotos con la senadora Benavides Cobos dijo “Ya entendí por qué no me invitaron. Y me queda claro que la Dra. Claudia Sheinbaum no sabe ni a quien le acercan, pero quien se las acerca, si sabe quienes son. Y no somos lo mismo”.

Definitivamente en próximos días de darse una visita del presidente como parte de su gira de trabajo con el gabinete de seguridad, y con la información que se llevó Claudia Sheinbaum, Indira Vizcaíno y Griselda Martínez recibirán en próximas fechas comentarios e instrucciones con relación a sus pronunciamientos y por supuesto al tema más importante que se requiere con urgencia, la unidad como pieza clave para garantizar el triunfo en el 2024.

Y es que una lanzó los anzuelos para hacerla quedar mal y la otra se enganchó, en resumidas cuentas, con la sagacidad de Sheinbaum y lo importante de su proyecto, ninguna de las dos quedó bien, porque ella necesita que todos remen para el mismo lado.

Por último aclarar que nadie me paga por escribir, ni me dictan línea, ni pertenezco a un grupo en el que se me pida que escriba tal o cual tema. Lo anterior a propósito de unos oportunistas que dicen que yo escribo lo que según ellos me ordenan y todavía tienen la desvergüenza de cobrar en mi nombre y yo ni enterada. ¡Sea por Dios!