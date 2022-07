Por: Ángel Durán.

Los derechos humanos deben respetarse en nuestro país, (Eso dice el art. 1º. De la Constitución) todos podemos exigirlo, pero también, debemos ser consciente del que, como personas, tenemos deberes frente a la sociedad; pues no nada más es exigirlos, sino también estamos obligados a respetar los derechos de otras personas.

Como persona tenemos el derecho a vivir en paz, a esto se le llama “el derecho humano a la paz pública”, amparado por la Constitución Federal, por tratados internacionales y por cada una de las constituciones de los estados; para ello el artículo 10 de la Constitución colimense establece que: “La violencia, en cualquiera de sus formas, atenta contra el desarrollo humano integral y la dignidad de la persona.”

Luego entonces, ¿por qué? En nuestro Estado, hay tanta queja de que la seguridad pública, no se garantiza por parte del gobierno, se le recrimina, que no está haciendo nada. Y es que, todos los días escuchamos, principalmente en redes sociales, cómo se incrementan los actos delictivos y los que más preocupan, son aquellos en los que se atenta en contra de la seguridad y la vida. Ya que nadie está a salvo. Todos esos acontecimientos perturban la paz pública. Peor preocupación es que la fiscalía para luego dice “es que andaba mal y no investiga” como si por ese hecho ya no se tuviera que buscar a los responsables.

¡Entonces! Si tenemos “el derecho a la paz pública” y el gobierno, la obligación de hacerlo que se respete, ¿por qué se torna letra muerta lo que dice la Constitución colimense? En ese supuesto hay dos vertientes: la primera, es evidente que el Estado no ha sido capaz de garantizar la paz pública que por derecho constitucional tenemos y la segunda es, que como personas y como sociedad, no estamos cumpliendo tampoco con el deber de exigir adecuadamente, se nos garanticen ese derecho, además, tampoco estamos poniendo lo nuestro, para apoyar al gobierno, a que juntos trabajemos para conseguirlo, pues no nada más es exigir derechos, sino que tenemos que apoyar, denunciando las causas, evitando estimularlas, evitar entrar en actos que no ayudan a combatir la inseguridad, entre muchos otros deberes que socialmente tenemos para erradicar la inseguridad.

Dice la constitución (Art. 10) que: “El Estado, con la participación de la sociedad, impulsará las condiciones que permitan a las personas y a los grupos sociales vivir en paz, sin violencia y sin miedo. Cualquier persona puede exigir a la autoridad competente el cumplimiento de esta obligación.” Ya que “La seguridad pública es una función y un servicio a cargo del Estado y los municipios que, en concurrencia con la Federación y de acuerdo con las competencias que señalen la Constitución Federal y esta Constitución, comprende la prevención de los delitos, la coadyuvancia en su investigación y persecución, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de las leyes de la materia.”

Pues bien, si la seguridad pública está como derecho de las personas en la ley y las autoridades encargadas de hacer que se cumpla, luego entonces el Estado, está obligado a actuar bajo el imperio de la ley, ¿y qué se tiene que hacer? Pues trabajar para garantizar la paz pública pero también la sociedad debe entender y actuar, cuál es su papel en este tema y trabajar de la mano con el Estado, para que juntos; porque no hay otra alternativa, solamente juntos, lograremos erradicar la inseguridad. El o la principal responsable de que el derecho humano de la paz pública esté garantizado, es el titular del poder ejecutivo, así lo dice la Constitución vea usted. “La fuerza pública del Estado estará bajo el mando del Gobernador en los términos que dispongan las leyes.”

¡Entonces! Si tenemos el derecho a la paz pública y queremos tener seguridad, es indispensable estar conscientes: gobierno y sociedad de que, nos debemos unir para combatir gradualmente todos aquellos actos que victimizan a la persona; si no lo hacemos, se están violentando los derechos humanos de la sociedad.

