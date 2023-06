El campo en el abandono por falta de presupuesto y apoyo: Gaby Mejía

*Lamentó la reducción de recursos y el cierre de instituciones de ayuda por parte del Gobierno Federal.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Cuauhtémoc, Col.- La presidenta Gabriela Mejía Martínez lamentó la situación de abandono en la que se encuentra el campo mexicano, por la falta de apoyos del Gobierno Federal, la reducción del presupuesto y la desaparición de instituciones que apoyaban y financiaban a los campesinos.

Así lo expresó durante la instalación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, donde afirmó que ante esta situación, con recursos propios se ha venido respaldando en la medida de lo posible a los productores, con insumos, programas a bajo costo y reparación de caminos sacacosechas, entre otros apoyos.

Mejía Martínez solicitó al subsecretario de Desarrollo Rural, Jaime Sotelo García, llevar a la gobernadora Indira Vizcaíno la petición de apoyo para los campesinos de Cuauhtémoc que requieren el respaldo de la autoridad, y que el Ayuntamiento se encuentre en plena disposición de coordinarse para fortalecer los programas que se tienen.

Dijo que si bien se trabaja con el Gobierno del Estado en un programa de entrega de fertilizantes, hace falta mucho para reforzar a este sector. “En Cuauhtémoc muchos campesinos nos han comentado que producir ya no es redituable, que ya no hay apoyos y que a veces prefieren no invertir lo poco que tienen”.

Antes de realizar la clausura de la sesión, en la que la alcaldesa rindió protesta como presidenta del consejo y a su vez tomó protesta a los integrantes del mismo; el subsecretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, expresó la disposición de reunirse con las y los representantes de los tres órdenes de gobierno, para hacer los planteamientos en este tema y tomar las decisiones que se requieran.

A la sesión asistieron representantes de dependencias federales y estatales, así como integrantes del cabildo de Cuauhtémoc y funcionarios y funcionarias de la administración municipal.