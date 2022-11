El América no es favorecido por el arbitraje: Santiago Baños

CN COLIMANOTICIAS

México.- América tiene o le crean la fama de que es beneficiado por los árbitros, sin embargo, fue precisamente una decisión del VAR la que no les permitió llegar a la final del Apertura 2022. Santiago Baños negó esas supuestas ayudas.

“Eso es un mito de la gente que quiere hacer polémica y que a base del América quiere darse notoriedad, está más que comprobado con números de que hace muchos años que al América no le favorecen las decisiones arbitrales, no le benefician en cuanto a resultados, entonces el arbitraje se equivoca con todos, a veces te marcan a tu favor o en contra, nosotros tenemos que enfocarnos en lo que pretendemos dentro de la cancha que es jugar bien y sacar los resultados, contra Toluca nos quedamos a un gol de la clasificación”, dijo a ESTO.

La tecnología les quitó el pase a la final a los azulcremas, pero Baños no hace reproches: “El VAR bien utilizado siempre ayuda a que el futbol sea más justo, hace que exista justicia dentro de la cancha, a veces el arbitraje o el VAR te da y otras veces te quita, lo que nos pasó fue una acción bien sancionada, fue fuera de lugar”, aceptó.

América debe estar por encima de eso: “Desafortunadamente no se concretó el gol que nos daba el pase a la final, pero no podemos estar esperanzados a que una acción arbitral nos dé el pase, tenemos que ser superiores en la cancha y en el total de la serie, en los 180 minutos tuvimos varias situaciones de gol que no pudimos concretar , pero bueno, esto es un deporte se gana y se pierde, estamos con la tristeza de que no se pudo cumplir con el objetivo principal que era estar en la final y luego pelear por el título”, explicó Santiago.

Con información de ESTO