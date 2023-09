¿Dónde tiene la cabeza el Comité de Feria de Colima?

Sociedad de la información

Por: Alfonso Polanco Terríquez

Es en serio, esta pregunta se la hace más de un ciudadano cuando al transitar por las principales avenidas de la entidad observa la cartelera de artistas contratados por el Gobierno del Estado y el Comité de Feria, para el máximo festejo estatal a realizarse a finales de octubre y principios de noviembre de este año en curso. La admiración del pueblo colimense no tiene parangón.

Quienes tienen conciencia de la realidad en Colima, no saben si reír o llorar cuando miran que dentro de la programación están Natanael Cano y Brincos Dieras, el primero creador de un nuevo subgénero musical, nadie discute la popularidad de estos jóvenes cantantes, ni tirios, ni troyanos, más por el género musical que interpretan, como son los corridos tumbados, no parece ser el momento prudente para que las autoridades colimenses traigan este tipo de eventos para el estado, en pocas palabras es echarle más gasolina al fuego.

Colima ciudad está catalogada internacionalmente como la ciudad más violenta del mundo, Colima estado forma parte de las región más insegura del país; con una mujer gobernadora Morenista, todos esperábamos que los elencos de la feria estuvieran más vinculados al feminismo, a la paridad o equidad de género, o que al menos no incitarán a la violencia y no promovieran la apología del delito, más toda esa narrativa se cae cuando Indira Vizcaíno no dice nada y su Comité de Feria contrata (y nada barato) a un símbolo del machismo, de la violencia, a alguien que promueve que nuestra juventud admire y adore al crimen organizado.

¿Usted lector sabe que son los corridos tumbados? Los corridos tumbados son un subgénero derivado del corrido tradicional, en ocasiones este tipo de ritmos tienen matices de música urbana, rap, hip-hop, trap, incluso expertos en el tema manifiestan que también se ve involucrado el subgénero musical del reggaetón, más en realidad, lo que resulta más atractivo para nuestros jóvenes, además del ritmo de este tipo de música, es la letra cargada de violencia, regularmente contra la mujer, de manera explícita se hace apología a distinto delitos, como el tráfico de drogas, robo, uso de armas, entre otras cuestiones que está por demás decirlo no es lo mejor para Colima.

Hay otras letras que acompañan a este subgénero musical como son la hipersexualización, presunción económica y de poder, incluso un periódico de circulación nacional destaca que en ocasiones este ritmo de música incluye letras de anécdotas reales o ficticias de sus autores, en las cuáles en la mayor parte de estas canciones se destaca la violencia, incluso diversos medios nacionales han dado a conocer como el cantante Natael se ha visto involucrado en diversas riñas.Incluso e irónicamente los principales autores de narco corridos en México, como son los Tigres del Norte se negaron a cantar a duo con éste jóven, así como con Peso Pluma, porque según destacaron los padres de los narco corridos en el país, no están a favor de la letras de estos corridos llamados tumbados.

Para reflexionar. Son muchos colimenses que están uniendo voces para que la Gobernadora del Estado analicé este evento en la Feria de Todos los Santos, misma música que en varios estados de la república mexicana ha sido prohibida porque promueve el machismo, la violencia y la adoración al narcotráfico. Por el número de muertos, atentados, heridos, por el sinnúmero de fosas encontradas, así como el sinnúmero de mujeres violentadas y la falta de seguridad en todo Colima este evento no debe realizarse.

Va un reconocimiento para el compañero y amigo columnista Federico López del espacio denominado el Puerco espín, quién en diversas colaboraciones ha puesto el dedo en la llaga de situaciones delicadas en la entidad, así como ser el primero en manifestar la indignación de la ciudadanía colimense por los eventos de Natanael Cano y Brincos Dieras.

Para despedirme. Claro que se van a llenar los eventos denominados: corridos tumbados, pero nuevamente recalcamos, que no ven las autoridades la gran cantidad de muertos y desaparecidos a diario como para seguir fomentando este tipo de música por parte de los funcionarios gubernamentales. Más también este tipo de eventos es una raya más para la población que cada día esta más molesta por la falta de seguridad, por la corrupción que todavía existe y sobre todo por la impunidad brinda por el gobierno actual a la administración anterior catalogada por los propios morenista como de las más corruptas. Nos vemos en otra entrega.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.