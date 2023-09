PRESUPUESTO 2024

La queja trae descredito

Baltasar Gracián.

Por: Manuel Olvera Sánchez

Para nadie son desconocidas las grandes necesidades que sufren cada día buen número de los pueblos del orbe; pues en muchos de los casos los requerimientos para satisfacer dichas necesidades resultan insuficientes, situación que obedece a que estamos regidos bajo una economía globalizada, donde países como México, cuya dependencia económica radica en un 60% de la producción petrolera, hace más grave su estabilidad económica.

Afortunadamente para nuestro país, existen estrategias financieras que andamiadas por herramientas presupuestales, permiten que los recursos públicos adopten un rumbo más eficiente y transparente.

Lo anterior porque dentro del sector Gobierno se cuenta con dos tipos de inercias que afortunadamente o desafortunadamente se desarrollan, pues las actividades dentro de cualquier organización gubernamental, ya sea del orden federal, estatal o municipal, se cuenta con la inercia viciada heredada a través del correr del tiempo y la innovadora, que persigue hacer eficiente el uso de los recursos públicos.

Hablar de un presupuesto, será indudablemente un gran desafío para la administración del Presidente de la Republica, ya que independientemente de que estamos hablando de un “borrón y cuenta nueva “, se deberá de luchar contra la inercia viciada que lo que menos busca, es hacer eficiente y transparente el gasto.

Igualmente hablar de presupuesto, independientemente de que se buscará una evaluación del ejercicio del gasto, también se debe contemplar una figura innovadora como lo es la transparencia, es decir, que los recursos públicos se apliquen exclusivamente para lo que han sido destinados, y bajo ninguna justificación establecer otros requerimientos no considerados.

Implementar presupuestos, traerá como consecuencia, realizar un análisis financiero a fondo y muy en particular, en lo relacionado a los recursos que se destinan a los Estados y Municipios, ya que en gran medida en estos ámbitos de gobierno es en los que el rubro de deuda pública y la opacidad en el ejercicio del gasto han crecido de manera muy importante.

Son tantas las ventajas de trabajar con una visión vanguardista en lo referente a presupuestos, que ello nos llevaría varias colaboraciones el enumerarlas, sin embargo, en la presente se señalan solo algunas de las bondades que se obtienen al implementar esta modalidad, si es posible en las subsecuentes colaboraciones las abordaré por lo trascendental que resultan para México y, para nuestro Estado.

El presupuesto de egresos que aprobaran para el ejercicio 2024 deberá contar con una visión enfocada a criterios de finanzas públicas sanas y contemplar entre otros: no adquirir deuda, austeridad, honestidad y combate a la corrupción; también contemplara la no implementación de nuevos impuestos y la no modificación de las reglas de coordinación fiscal.

En el año 2015 en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible México fue uno de los países que aprobaron la Agenda para el Desarrollo Sostenible, dicha agenda contempla poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia. Dicha agenda adopto el nombre de: “Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”.

El presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2024 y bajo un alto sentido de responsabilidad derivado de los compromisos contraídos en la agenda 2030 debe considerar una serie de innovaciones como herramientas presupuestales con la finalidad de garantizar no solo las necesidades presentes sino también las futuras, razón por la cual los programas presupuestarios contemplan un esquema de desarrollo sostenible .

Dentro del documento rector del gasto, el ejecutivo deberá fortalecer dos rubros que a su juicio son fundamentales dentro de su proyecto de nación y están contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 como lo son la seguridad pública en la cual se asigna techo presupuestal importante y en el combate a la pobreza y a la pobreza extrema un incremento a los recursos en un 2.8% respecto al año anterior.

En el eje presupuestal política social, bajo los programas Becas de Educación Básica Benito Juárez, Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, así como el programa Universidades para el bienestar Benito Juárez, contaran con recursos económicos para que la población estudiantil de escasos recursos no abandone sus estudios y permanezcan en el sistema educativo, bajo la visión de que la educación es el principal agente de transformación social.

