Diputados de Morena rechazan exhorto para revisar tarifas en pago de energía eléctrica de colimenses

*Lo hacemos porque Ustedes (PRI-PAN) "votaron contra la reforma de energía eléctrica presentada por López Obrador"



Alfredo Quiles Cabrera|CN COLIMANOTICIAS



Colima.- La Fracción Parlamentaria de Morena y sus aliados en la Sexagésima Legislatura votaron en contra de que los colimenses puedan pagar menos por el consumo de energía eléctrica, ello tras rechazar un punto de acuerdo presentado por el Bloque Democrático por Colima (PRI-PAN-PES) que pretendía “hacer un atento exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Federal a fin de que gire las instrucciones a quien corresponda con el objetivo de revisar las tarifas en el pago de la energía eléctrica en los Estados”.



El punto de acuerdo fue presentado por el priista Héctor Magaña Lara, sin embargo la Coordinadora Parlamentaria de Morena, Isamar Ramírez, adelantó que los diputados de su bancada y aliados votarían en contra de dicha iniciativa, ello debido a que “los diputados del PRI y PAN en el Congreso Federal no aprobaron las reformas que en materia de energía eléctrica presentó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador”.



Magaña Lara al presentar este punto de acuerdo, el cual fue rechazado, señaló que un día antes diversos diputados habían sostenido una reunión de trabajo con algunos Tesoreros de los diez municipios de nuestro Estado, en la que se tocaron varios temas, pero uno de ellos, abordado por el Tesorero de Manzanillo (Morena), quien externó su preocupación “por los altos costos en las tarifas de la energía eléctrica, no solo a los habitantes de dicha Ciudad y Puerto, si no, al mismo Ayuntamiento”.



El legislador priista señaló, en su exposición de motivos, que “el complejo Manzanillo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está integrado por 12 unidades generadoras de energía, con capacidad total de 2,804 MW (megavatios), que equivale al 7% de la Capacidad Efectiva de la CFE, lo que convierte al complejo en el más grande del país, y es una paradoja ya que teniendo a la termoeléctrica en nuestro Estado, lo lógico sería que los costos de la electricidad fueran bajos, aquí se produce ese porcentaje de energía eléctrica, pero parece que eso poco o en nada importa”.



Refirió cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad que hubo un aumento que va del 4 al 8% en costos de energía eléctrica, en comparación con años anteriores, “pero dicho aumento nos pone a la par de otras entidades en donde no hay fuentes generadoras de energía, lo que nos deja en un plano de desventaja, ya que como lo mencioné en párrafos anteriores, aquí se produce dicha energía”.



Dijo que valdría la pena que, desde la Secretaría de Energía, se revisen estos casos, que se proyecte algún plan en el que aquellos Estados de la República que mucho contribuyen al desarrollo económico de nuestro país, como es el nuestro, que no solo es la Termo, también es el Puerto.



“Colima vale y vale mucho, por su geolocalización, por su gente, por su cultura, hagamos la diferencia y comencemos desde esta Soberanía a generar las condiciones para que el Gobierno Federal nos de lo que nos corresponda, que sea proporcional, que tengamos una ligera ventaja o privilegio, como quieran llamarlo, de pertenecer a esta tierra que mucho aporta y genera a nivel nacional e internacional, el Puerto de Manzanillo no es cualquier cosa, es uno, sino, el más importante puente de entrada al comercio y a la industria, defendámoslo, démosle el lugar que merece”.



Por lo anterior, Magaña Lara sometió a consideración del pleno del Congreso este punto de acuerdo, mediante el cual “se hace un respetuoso y atento EXHORTO al Titular del Poder Ejecutivo Federal a fin de que gire las instrucciones a quien corresponda con el objetivo de revisar las tarifas en el pago de la energía eléctrica en los Estados de la República donde se genera esta y en su caso autorice mediante el instrumento normativo correspondiente tarifas preferenciales en dichas entidades federativas”.



La manzanillense Isamar Ramírez, al hacer uso de la palabra, señaló que su bancada votaría en contra de ese punto de acuerdo “porque el PRI y PAN votaron en contra de la iniciativa presidencial de Reforma Eléctrica”.



No abundó ni dio más razonamientos sobre la negativa para apoyar este punto de acuerdo presentado por Magaña Lara. Finalmente, el Punto de acuerdo fue votado en contra por diputados de Morena, PVEM, Movimiento Ciudadano, del Trabajo y Nueva Alianza.