Denuncian ataques con huevos a instalaciones en Tecomán del grupo artístico Locomoción

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Ubicada en la plaza Caxitlán a un costado de la avenida Insurgentes, el espacio de ensayos artísticos de Tecomán “Locomoción” ha sido objeto de ataques con huevos en un lapso de dos semanas, denunció su director, Alejandro Franco Mercado, quien dijo que no tiene razón de ser y tampoco es la forma de expresar un sentimiento.

“No es secreto que a nivel estatal y nacional la violencia es una constante, pero mi primer preocupación son mis estudiantes, no fue algo fortuito, van tres veces en dos semanas, limpiamos y al día siguiente más y más, el último día fue mucho, da coraje, pero lo primero es cuidar la integridad de mis estudiantes”.

Franco Mercado dijo que sobre la agresión han pensado en muchas posibilidades, incluso el que no guste su trabajo “pero todos tenemos la decisión de no ver el espectáculo, no importa la razón, la forma no la aprobamos”.

Dijo que han querido hacerlo público para señalar que no comparten ningún medio violento de comunicación, “lo visualizamos para buscar apoyo comunitario e invitar a la comunidad a seguir formándonos, informándonos y comunicar, es mejor dialogar”.

Agregó que han sufrido cuatro asaltos al local, en los cuales han perdido equipo como bocinas, pero pese a ello seguirán haciendo arte para combatir estas circunstancias a partir de una protesta pacífica, “trabajar el lado humano de nuestros estudiantes, desafortunadamente durante varios días recibimos ataques extraños, pero mientras limpiabamos más nos empoderamos, fue interesante platicarlo con los estudiantes en el salón, desánimo no hubo, más bien un vamos a seguir.

Locomoción agrupa a jóvenes artistas del municipio que han representado a Colima a nivel nacional, en foros como Los Pinos en la ciudad de México posicionándose como punta de lanza en toda la comunidad artística en el estado.

“Hoy por hoy, Tecomán es la capital del arte estatal en este cierre del año, así lo dijeron funcionarios estatales, en Tecomán estamos luchando por cambiar la realidad y que los huevos estén en el desayuno y no en las paredes”.