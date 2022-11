DEMASIADO BONITA PARA SER DE IZQUIERDA

Por José Díaz Madrigal

En cierta ocasión coincidimos en un restaurante, invitados por un amigo común, una trigueña y elegante dama y el que esto escribe. El motivo que nos juntó, ni siquiera se abordó. La platica sin querer, fue derivando en temas políticos. Ella se ostentaba como ferviente defensora del presidente de México.



Al principio por cortesía, traté de hacer empatía con la atractiva mujer; prácticamente dándole por su lado, hasta que de plano su devoción por Obrador fue insostenible. Llamándolo el mejor presidente que ha tenido nuestro país, el más honesto, el más eficiente y el que sin duda iba a sacar a los pobres mexicanos de todos los males; rematando su admiración por el ejecutivo federal, con la siguiente pregunta: ¿ya se fijaron que envió una propuesta al Congreso de la Unión para reformar al INE? Van a ver que el presidente terminará con la corrupción y los fraudes en ese instituto.



De chiripada por esos días, tuve la oportunidad de leer los puntos importantes de esa iniciativa; así que ya no me anduve por las ramas y sin tanto recato por aquellos hechizantes ojos negros, empecé a dar unos puntos de vista.



Esta administración de la 4T, le dije, en que se han llamado ellos mismos como: Movimiento de Izquierda Progresista, llegó al poder gracias a la autonomía del INE que ya no lo dirige el gobernante en turno. Que no es perfecto éste instituto, no lo es, pero tiene una aprobación ciudadana del 80% mayor que otros organismos que se dicen autónomos, como la Comisión de Derechos Humanos o La Fiscalía General de la República. Ambas presididas por incondicionales de Lopez Obrador. Es decir, se les acabó la autonomía.



De esta manera quiere hacer lo mismo con el INE, colocar en la presidencia de esa entidad autónoma, a una persona de dolosa y ruin lealtad al presidente mexicano.



La propuesta del inquilino de Palacio Nacional, de limitar el presupuesto que se entrega al INE y a los partidos -ya pasó- es algo que prende en el pueblo. Reduciendo el dinero a los partidos políticos, menos a Morena, no tendrían como financiar las campañas con eficacia. Los morenos en el poder, buscarían otras vías para hacerse de recursos sin faltarles el trabajo de campaña. Quitando con eso, el piso parejo.



También propone que ya no existan tantos diputados y sanadores en el congreso local y federal. Senadores, claro está en lo federal. Este otro ofrecimiento agarra fuerza en el ánimo popular. He aquí otra cara de la chapuza. La oposición con menos recursos, no tendría la capacidad de hacer frente al partido gobernante, perdiendo lugares en el congreso, de este modo en los hechos se haga solo la voluntad de los morenos.



Asimismo la idea de que los consejeros del INE sean elegidos mediante el voto popular, es la mayor chapuza, puesto que éstos candidatos serían nominados en partes iguales por los tres Poderes de la Unión. Un tercio por el ejecutivo, evidentemente propondría a personas totalmente adeptas a él; otro tercio lo designaría el Congreso Federal, donde Morena tiene mayoría, con la obviedad de que los propuestos serían exclusivamente simpatizantes de ese partido; por último el Poder Judicial que en la práctica son muy condescendientes con Lopez Obrador, así que los candidatos que presente este poder, primero los tiene que palomear el Peje.



Así pues, el anzuelo de que el voto popular elija a los consejeros del INE solo va dirigido a pescar incautos engañados y éstos terminarían con la libertad -tal es el caso de la Fiscalía General de la República o Derechos Humanos- de un órgano que por obligación debe ser autónomo, sin ninguna injerencia presidencial.



La bella dama sin objetar lo que estaba exponiendo, argumentó: la mayor parte de países latinoamericanos, están dando un giro hacia gobiernos de izquierda y México no puede estar fuera de esa corriente. Fíjate, contesté, a la izquierda en todos lados, los une algo en común: el resentimiento, la división muy pegadora en su propaganda de ricos contra pobres, la venganza, fomentando odio entre los que tienen y no tienen.



La izquierda impulsa la idea de que el pobre es pobre porque él rico lo ha robado, nunca por su probable irresponsabilidad, por su falta de empeño. Siempre hay que responsabilizar a otro. Por ese motivo, tienen el hambre de destruir instituciones, para ejercer solo la voluntad del presidente, puesto que a él, le conviene que se incrementen los pobres.



La guapa mujer no tuvo más razonamientos que esgrimir. Con el propósito de halagarla y no se sintiera derrotada le dije: eres demasiado bonita para ser de izquierda.