Demandan Organizaciones de la Diversidad Sexual al congreso aprobar prohibición de terapias de conversión

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Un grupo de integrantes del Frente Colimense por los Derechos Humanos de la diversidad sexual y de Género, acudieron a la explanada de la Plaza “Bandera Nacional”, entre los Palacios Legislativo y de Justicia, a fin de dar a conocer un posicionamiento donde están solicitando al Congreso del Estado, legisle sobre una iniciativa que presentaron desde hace más de un año, donde están pidiendo que se apruebe la prohibición de las terapias de conversión, conocidas como ECOSIG.

El pronunciamiento fue leído por la doctora Jonás Larios Deniz, activista académica universitaria, quien en la carta exhorto leída, dijo que va dirigida a la diputada Rosalva Farías Larios, presidenta de la Comisión de Gobierno Interno y acuerdos Parlamentarios, con copia para el diputado Carlos César Farías Ramos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, así como para la diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, presidenta de la Comisión de estudios Legislativos y Puntos Constitucionales.

En el documento señalan que los últimos años “hemos sido testigos e impulsores de grandes avances en el reconocimiento legal de derechos para la población de la diversidad sexual en el estado de Colima, y desde hace un año esperamos que la iniciativa de ley para prohibir los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género Ecosig, vea la luz y sea aprobada por unanimidad por el pleno del Congreso, aunando al marco legal que protege a un sector de la sociedad que forma parte de los más discriminados en México”.

Jonás Deniz, dijo que entre ellos está el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), que ha dado a conocer en muchas ocasiones a través de estudios y encuestas, los Ecosig, mal llamados terapias de conversión, llevan en su mismo nombre el fraude de quienes los ofrecen, no son terapias puesto que dichos esfuerzos no pertenecen a la medicina o a la psicología formal y por lo tanto no son terapéuticos, tampoco de conversión, pues intentan partir de la falsa idea de que las orientaciones e identidades sexuales distintas a las convencionales se van a corregir y una enfermedad a curar.

La activista académica universitaria dijo que era importante señalar que la homosexualidad está fuera de la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud desde 1990 y que en 2018 la transexualidad dejó de ser considerado un problema de salud mental.

“No hay nada que curar, hay mucho por proteger desde las políticas estatales, sin ambages”, dijo la activista quien recordó lo señalado por el ex secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon declaró: “déjenme decirlo alto y claro, las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero, tienen los mismos derechos que los demás, ellos también nacen libres e iguales, yo estoy hombro con hombro, con ellos en su lucha por los derechos humanos”.

Enseguida dijo que los Ecosig han sido declarados como prácticas violatorias de los derechos humanos por diversas organizaciones, incluida la propia ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha registrado muchos testimonios que mencionan que la coerción, la privacidad ilegal de la libertad, la violencia verbal, el uso forzado de medicamentos, los electroshocks y los exorcismos, forman parte de ellos.