Demanda el PAN recursos para el fortalecimiento de corporaciones de seguridad y su profesionalización

*Este año será el de mayor muertos en la historia de Colima y “es un logro de un Gobierno de Morena”.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Tras afirmar que “seguramente” el tema de la permanencia de del Ejército en trabajos de seguridad hasta el 2028 “pasará” en el Congreso Local, tal y como lo propone la reforma Constitucional aprobada por el Congreso de la Unión, el Coordinador de la Bancada Parlamentaria del PAN en la Sexagésima Legislatura, Crispín Guerra Cárdenas, demandó recursos económicos para el fortalecimiento de las corporaciones de seguridad estatal y municipales.

El panista, ante el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y de la Gobernadora Indira Vizcaíno Silva, recordó que en el Gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, “disminuyó o desapareció definitivamente esos recursos tan necesarios para la entidad, dando como resultado que este año será el de mayor muertos en la historia de Colima y es un logro de un Gobierno de Morena”.

En su posicionamiento en la Sesión Solemne del Congreso que organizó la bancada de Morena para atender al Secretario de Gobernación y “Corcholata” a la nominación de su partido para la precandidatura a la presidencia de la República, el líder de la bancada panista le indicó sarcásticamente al Secretario de Gobernación que “no tengo duda que este tema es del interés del Presidente y se agradece el tiempo que nos dedica para atender este tema, la verdad no estamos acostumbrados a tales atenciones.

“Este Poder está al servicio de la Gobernadora, basta con que ella ordene un asunto y la mayoría obedece. No se preocupe si ella lo ordena la mayoría obediente de este Congreso aprobará la minuta de su interés; de manera que usted puede seguir haciendo campaña tranquilamente finalmente es parte de su visita”.

Señaló que en cuanto al tema de los militares “el pueblo les agradece y quiere que sigan haciendo las funciones que marca la Ley, temas delicados como el combate a la delincuencia organizada y muchas que son de su competencia”.

Reconoció que el trabajo de las Fuerzas Armadas es de vital importancia para la situación que se vive hoy en día en nuestro país.

“Sin embargo la sociedad no está del todo de acuerdo con las 227 funciones civiles que hoy están a su cargo entre los que podemos destacar el ramo de la Construcción, Administración y según datos nuevos van a incursionar en áreas como Transporte y Turismo. Situación que se ve reflejado de manera notoria en su presupuesto y por ende mermado en los presupuestos de otras dependencias de gobierno”.

Demandó que las policías estatales y municipales cuenten con recursos suficientes para su fortalecimiento y profesionalización, ya que en la actual administración federal ha disminuido los recursos para ellos, como el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG). “Estos recursos han disminuido o desaparecido”.

Dijo que la profesionalización de las corporaciones policiacas es esencial.

“Nuestros policías, para empezar, no tienen un salario digno, no tienen acceso a crédito de vivienda (y eso es lo básico), ya no se diga tantas prestaciones que les hace falta”.

Afirmó que Colima ocupa el Primer Lugar Nacional de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. “Este año se ha incrementado el índice delictivo de forma exponencial, son casi 800 homicidios dolosos; este año será el de mayor muertos en la historia de Colima y queda claro que es un logro de un Gobierno de Morena, esto a pesar del apoyo de las Fuerzas Federales, de lo contrario sabrá Dios como estaríamos “.

Apuntó que en la creación de la Guardia Nacional el Partido Acción Nacional cerró filas con el Gobierno Federal “entendiendo que solo juntos podemos enfrentar la situación que vivimos actualmente. El compromiso fue primero un mando civil y segundo las tareas de Seguridad Publica serian por 5 años.

“El resultado ya lo conocemos las muertes en este gobierno son las cifras más altas desde que se tienen estadísticas en este país”.

Para terminar, Crispín Guerra dijo no dudar que “pueden transitar con esta reforma pero lo verdaderamente importante son los resultados. Esos no se pueden cambiar con una canción de Chico Che o con otros datos”.