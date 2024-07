Congreso realiza foro de análisis para iniciativa por el bienestar de animales de abasto

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Este martes por la mañana, se realizó el Foro “Ley de Protección Animal – Bienestar de los Animales de Abasto”, convocado por la diputada Yommira Carrillo Barreto, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; con la presencia del diputado Alfredo Álvarez Ramírez, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural Sustentable, y del diputado Armando Reyna Magaña; y en el que las ponencias estuvieron a cargo de Dulce Ramírez e Isabel Franco, de Igualdad Animal en México, A.C., contando con la presencia de académicos, investigadores y animalistas que también participaron con propuestas.

La diputada Yommira Carrillo dijo que este foro tiene como finalidad que, con las opiniones e intercambios de ideas, “podamos fortalecer el trabajo legislativo y al interior de las comisiones estaremos discutiendo y analizando igualmente la iniciativa, igual con lo que aquí se recabe, pulirla, perfeccionarla, a lo mejor agregarle o quitarle, pero es parte del proceso legislativo y de darle soporte a estos dictámenes con estos foros, tal como es ahora con la iniciativa de Ley de Protección Animal”.

En tanto, el diputado Alfredo Álvarez Ramírez, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural Sustentable, consideró que esta iniciativa es de vanguardia y que va ad hoc a lo que se está proponiendo a nivel federal con el presidente de la República, en el paquete de reformas planteado, especialmente lo referente a la protección de los animales. Hizo un reconocimiento a Dulce Ramírez e Isabel Franco, directora y coordinadora de Igualdad Animal en México A. C., quienes le hicieron llegar esta iniciativa, “agradeciendo ese gran amor por los seres animales, que no hablan y no pueden expresarse y no puedo decir estoy triste, me duele, pero sabemos que sienten”, señaló.

En sus intervenciones, Dulce Ramírez, directora de Igualdad Animal en México A. C., e Isabel Franco, Activista y Coordinadora en los Departamentos de Investigación y Legislación de la Organización, hablaron sobre el aspecto jurídico, el fundamento y el argumento de este propuesta que se ha trabajado durante seis meses y de la que han tenido reuniones de trabajo con diferentes instancias de gobierno y sectores sociales.