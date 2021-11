Congreso exhorta a la gobernadora para que entregue recursos del 2021 a las estancias infantiles

CN COLIMANOTICIAS

Colima.- Este miércoles el Congreso local aprobó por unanimidad el exhorto hecho por el diputado del Partido Encuentro Solidario, Rigoberto García, en el que exhorta a la Titular del Ejecutivo, para que entregue a la Asociación “Educar para volar” y las demás estancias infantiles, lo asignado para ellas durante 2021 en el “Capítulo 44000, Concepto: Ayudas Sociales” del presupuesto de egresos.



En su exposición de motivos, el legislador explicó que ante el pleno que debido al recorte presupuestal a nivel federal que dejó fuera el apoyo a estas estancias, el gobierno local asumió el compromiso para apoyarles a través de dicho capítulo, el cual fue presupuestado por primera vez en 2020 y una segunda en 2021, sin embargo, esta no se entregó durante el ejercicio fiscal en curso.



El exhorto pide lo siguiente:



“Este Honorable Congreso del Estado, hace un atento y respetuoso exhorto a la C. Licenciada Indira Vizcaíno Silva, Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, para que, realice las gestiones y movimientos administrativos necesarios, y se entregue a la asociación «Educar para Volar, A.C.», y a aquellas asociaciones que se encuentren en iguales condiciones, el recurso económico que se les tiene asignado y que se encuentra debidamente presupuestado”.



El legislador también agregó en tribuna que “este Poder Legislativo debe de asumir su deber actuar conforme a sus atribuciones y gestionar lo atinente ante el Poder Ejecutivo para que este, en torno a sus atribuciones, máxime que se trata de un recurso presupuestado, realice los movimientos necesarios y se conceda el apoyo económico a que tiene derecho la asociación «Educar para Volar, A.C.», y a aquellas asociaciones que se encuentren en iguales condiciones, pues no debemos de dejar de observar que la falta de apoyo económico, puede incidir y afectar a los menores de edad, pues ante la carencia que se apunta, puede disminuir la operatividad de esos centros, incluso, de hasta llegar a cerrarse por falta de apoyo”.



El documento fue aprobado en votación económica por unanimidad.