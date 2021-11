Karol G se cae durante concierto en Miami

CN COLIMANOTICIAS

Estados Unidos.-La cantante y compositora colombiana, Karol G, sufrió una fuerte caída en pleno concierto en Miami la noche de este viernes.

La intérprete se presentaba en el FTX Arena como parte de la gira ‘Bichota Tour‘ cuando sufrió el aparatoso accidente.

De acuerdo con medios especializados, el incidente ocurrió cuando los zapatos de la cantante se quedaron atorados en las escaleras de la tarima desde la que cantaba.

Esto provocó que Karol G cayera desde la parte superior hasta el frente del escenario.

Una de las bailarinas la ayudó a incorporarse y continuó en el show, aunque visiblemente adolorida.

"Karol G" es tendencia por su caída en su concierto en Miami pic.twitter.com/ySS5TigDPG — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) November 27, 2021

En un video posterior al incidente, la cantante aparece llorando, explicando que durante la caída se le rompieron las uñas y se lastimó una rodilla.

“Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió una rodilla. Me duele todo, me duele todo”, dijo entre risas la artista, de Medellín, poco después.

“Pero nada, ustedes creen que yo les voy a dejar llenado este arena por primera vez en mi vida”, agregó la cantante, visiblemente emocionada.

La ‘bichota‘ explicó que lloraba debido a que quería que fuera una noche perfecta.

La cantante figura entre los aspirantes a los premios Grammy que otorga la Academia de la Grabación estadounidense, que esta semana dio a conocer su lista de nominados para su 64 edición que se realizará en Los Ángeles el 31 de enero.

El álbum ‘KG0516’, de Karol G, logró la nominación a Mejor disco de música urbana.

Con información de López-Dóriga Digital y EFE