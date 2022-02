Con recursos de la gente, Griselda Martínez entregó obras; 3 calles y 1 andador

*Se invirtieron casi 3 millones de pesos.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- La alcaldesa Griselda Martínez, continúa impulsando el desarrollo y crecimiento de la infraestructura urbana de Manzanillo a favor de la población, este miércoles, entregó 3 calles pavimentadas en la colonia Jardines de Santiago y 1 andador en la colonia Infonavit, en las cuales se invirtieron 2 millones 999 mil pesos.

Indicó que en la colonia Jardines de Santiago, la repavimentación incluyó la calle Bugambilias, en donde se atendieron 3 mil 650 metros cuadrados, en la calle Crisantemo 1 mil 020 metros cuadrados y sobre la calle Galeana 1 mil 220 metros, “da una totalidad 5 mil 890 metros cuadrados con una inversión aproximada de 1 millón 653 mil pesos”.

La alcaldesa reconoció que las calles quedaron muy bonitas, “por lo que les pedimos a los vecinos que no tiren el agua a las calles para que no dañen el pavimento, porque cuando se lavan con mangueras los carros en las calles dañan el asfalto, el llamado es para que todos cuidemos nuestras calles para que nos duren más tiempo. También le pedimos a la gente que no tire basura a las calles, porque además de ser un mal ejemplo para los niños, se da una mala imagen en las colonias”.

Griselda Martínez también acudió a la colonia Infonavit, particularmente en las inmediaciones donde se encuentra la Secundaria Federal No. 1, para entregar un jardín con lo que rescató ese espacio público que estaba ocioso y servía para situaciones negativas.

Desde este nuevo espacio la presidenta recordó cuando fue estudiante de la Secundaria No. 1, “me dejó bonitos recuerdos, y aquí las familias nos pidieron en alguna ocasión reconstruir todo este espacio que ya era muy viejo desde que se fundó la colonia y que necesitaba una manita de gato y que con nuestra Dirección de Obras Públicas nos dimos a la tarea de venir y embellecer este espacio y el día de hoy se los estamos entregando”.

Comentó que estuvo platicando con algunos vecinos que están muy agradecidos con las obras y ya me pidieron otras cosas que se las vamos hacer en los próximos días.

Griselda Martínez indicó que para este andador, se hizo una intervención de 800 metros cuadrados, en donde se rehabilitaron banquetas, líneas de drenaje y agua potable, construcción de comedores, con bancas a base de piedra y dos bancas metálicas, además de reforzar el sistema de alumbrado, en estos trabajos se invirtieron 1 millón 346 mil pesos.

Al hacer la entrega de la obra, la alcaldesa pidió cuidar los espacios públicos a la población, “pedirles que por favor levanten las heces de sus mascotas para mantener el espacio limpio y ordenado. Aquí hay muchas niñas y niños en la colonia y se sientan en las mesas a hacer sus tareas, les encargamos que mantengan limpio el espacio y les pido que por favor rieguen las plantas que sembramos aquí”.

Finalmente, puntualizó que todas estas obras se hacen con los impuestos de las y los manzanillenses y que con el manejo honrado y transparente de los recursos, se hacen más y mejores obras por toda la ciudad, colonias y comunidades rurales.