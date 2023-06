Colima en alerta por TT ‘Beatriz’ que será huracán categoría 1 este viernes

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS



Colima.- El director del Sistema Estatal de Protección Civil Colima, Erick González Sánchez expuso que las lluvias ocurridas este jueves no son efectos de la tormenta tropical (TT) «Beatriz» que evolucionará este viernes en Huracán Categoría 1.

«El pronóstico para el estado de Colima son lluvias torrenciales».

Dijo que el Comité Estatal de Emergencias se reunirá este viernes a las 11 de la mañana al que acudirá la coordinadora Nacional de Protección Civil.

González Sánchez agregó que se dará seguimiento a todo el fenómeno hidrometereológico por lo que se emitirá información importante y oficial para recomendar cancelación de eventos y probables refugios temporales.

Recomendó mantenerse informado y al pendiente de las fuentes oficiales así como tener a la mano la mochila de emergencia y plan familiar de protección Civil.

El funcionario llamó estar alerta a quien viva en zonas de riesgo y cerca de ríos, arroyos y de la costa de la playa ya que habrá la probabilidad de trasladarlos a un refugio temporal.

Hizo el llamado a no ingresar a las playas de la costa colimense ubicadas en Armería, Manzanillo y Tecomán para evitar ahogamientos.

«Tanto «Adrián» genera mucho mar de fondo y oleaje que ha generado tres personas ahogadas en los últimos días».

También solicito no salir de los domicilios cuando se registren las lluvias salvo cuando sea una necesidad apremiante o grave.