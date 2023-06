COLIMA CON DOS ASPIRANTES PRESIDENCIALES

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Jorge Luis Preciado Rodríguez y Enrique de la Madrid Cordero se convirtieron sin querer queriendo como dijo “Chespirito” en dos aspirantes presidenciales de Colima, Preciado por el PAN es por nacimiento y De la Madrid por el PRI es por adopción, no hace muchos meses Enrique de la Madrid, hijo del ex presidente del país, Miguel de la Madrid Hurtado estuvo en Colima para manifestar a los medios su interés para que la alianza de partidos opositores a Morena lo fuera considerando para anotarse en la lista de los aspirantes oficiales, y en sus diálogo nos recordó que su papá había nacido en Colima y por eso destinó muchas obras públicas, que de niño mucha gente pensaba que Enrique había nacido también aquí, tengo muchos familiares y amigos por eso soy colimense por adopción, dijo.

Ayer nos sorprendió el panista colimense nacido en Coquimatlán, Jorge Luis Preciado Rodríguez al anunciar su aspiración a la presidencia del país, desea registrarse próximamente, ha militado mayormente en el PAN, tiene trayectoria política local y nacional, ha sido diputado local, diputado federal y senador, sin duda es un activista político nacional hiperactivo y sabe hacer campañas de penetración, varias las ha ganado y otras las ha perdido, como la gubernatura y la alcaldía de Manzanillo, pues pretender ganarlas le ha sido difícil por su desarraigo en Colima, se la pasa más en la Ciudad de México, y si sabe darle buen sabor a las campañas y sorprende con sus propuestas y estrategias operativas. Si participa en campaña nacional hará enojar a miles de chairos y más a los contendientes, pues su estilo es similar a los mismos morenistas que llegaron golpeando y criticando fuerte para ganar.

TRASCIENDE EL APOYO DE COMPUTADORAS

El programa de apoyo que promueve Indira Vizcaíno Silva gobernadora del del Estado, denominado Coli-becas es trascendente en la entidad porque incorpora a grupos vulnerables y escuelas de diferentes niveles sociales, ayer anunció en presencia del senador Joel Padilla quien es uno de los fundadores de la “Universidad José Martí”, que los alumnas y alumnos de esa institución recibirán también cerca de 300 computadoras para el mes de septiembre, de las 19 mil que entregará a nivel estatal con un valor cercano a los 180 millones de pesos, lo cual es un apoyo relevante para la comunidad estudiantil del estado, para los miles de hogares y el sector educativo, pues hoy las computadoras son una herramienta básica.

EL CAMPO COLIMENSE CASI ABANDONADO

Hace unas semanas dije que había el rumor de algunos cambios del gabinete y curiosamente nos encontramos con Jaime Sotelo García quien ocupa el cargo de Subsecretario de Desarrollo Rural y en broma me preguntó sonriendo, disculpa Abel, ¿Dentro de los cambios del gabinete estatal que se rumoran está también mi área?, soltamos la risa, mira Jaime sabemos que suspendieron presupuesto federal al campo y también a las áreas de salud y seguridad pública, el campo está casi abandonado, antes había mucho respaldo, acuérdate, pero no contestó que sí.

Además, le dije, lo que les falta Jaime es informar que haces en la dependencia, comunicar más a los medios informativos los pocos apoyos que logras con apoyo del gobierno estatal, sin presupuesto federal, porque sabemos que muchos apoyos institucionales fuertes los quitaron justificando la corrupción, pero los pocos apoyos que tienen y otorgan casi nadie los sabe, deben comunicar. Comenté aquí lo anterior porque en las últimas semanas lo he visto informando más de sus actividades en la dependencia y porque le tengo mucha confianza, Jaime siempre ha sido un buen amigo, siempre sencillo, humilde, pues laboramos como técnicos agrícolas, junto con él y su papá Raymundo Sotelo, trabajamos cerca de 18 años en la que fuera Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Jaime y su papá Raymundo son personas trabajadoras de campo, pero quizás la parte mediática o informativa les falla y no le dan importancia, pero al no informar, es como si no funcionara la dependencia. Pero como en las últimas semanas aparecieron varios boletines de prensa del agro, mis felicitaciones, en algo sirvió nuestro diálogo.

Por último no necesitamos señalar que Subsecretarías no funcionan en el actual gabinete estatal, ni cuáles delegaciones federales que están sin delegados ni coordinación, no se trata solo de cuestionar, pero la dinámica social y las quejas en las redes sociales detectan cuales son las áreas del gobierno federal, del gobierno estatal y ayuntamientos que tienen problemática constante, para que sus titulares y alcaldes se pongan las pilas, pues hasta me llamó la atención que en Armería una simple mordida de perro a una mujer con herida grave de un brazo, no pudo ser atendida urgentemente en un centro de salud de la cabecera municipal y tuvieron que acudir en taxi a Tecomán, para que le dieran varias puntadas porque estaba desangrándose, y si se la llevaron en taxi quiere decir que tampoco tienen ambulancia. Esto es lamentable porque pensé que Armería todavía era ciudad como hace muchos años cuando allá vivíamos, había bancos, cines, estación de radio que inclusive el suscrito tenía, botaneros, billares, etc, pero tal parece que Armería hoy va para abajo, se ha convertido en un simple rancho.

