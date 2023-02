Carretera a Minatitlán: en abandono y sin reconstrucción

*La carretera que comunica la capital con Minatitlán ha estado cerrada y no se sabe para cuándo será reabierta. *La mayoría de Morena impide que comparezca la titular del Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Poder Ejecutivo del Estado para que explique. *La diputada Andrea Naranjo, representante popular por Minatitlán, se opuso y prometió “una reunión con la funcionaria estatal”.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Minatitlán, Col.- Desde 2021 la carretera que comunica la capital del Estado con la zona minera y población de Minatitlán “permanece cerrada en forma normal a la circulación vehicular”, pues fue desde septiembre de 2021 cuando quedó muy afectado ese tramo debido a varios deslizamientos de tierra que se registraron en la temporada de lluvias.

Sin embargo, hasta la fecha los trabajos se encuentran detenidos, abandonados, no hay avances en las obras y “no hay fecha para su rehabilitación”, lo cual provoca enormes gastos para los habitantes de la región, pues para trasladarse a Colima tienen que rodear por Manzanillo.

El mayor daño se registra sobre el kilómetro 34 de la carretera Villa de Álvarez-Minatitlán, y cuyos trabajos han sido postergados en forma recurrente por la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Poder Ejecutivo del Estado.

Ante ello, el diputado y coordinador de la Bancada del PAN en la Sexagésima Legislatura Local, Crispín Guerra Cárdenas, denunció la lentitud de dichas obras, su nulo avance, y presentó ante el pleno del Congreso un punto de Acuerdo para que comparezca ante dicha representación la titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Poder Ejecutivo del Estado, y explique los motivos del retraso existente en la rehabilitación de dicho tramo carretero.

En su exposición de motivos, el legislador panista señaló que la carretera que comunica la capital con Minatitlán ha estado cerrada y no se sabe para cuándo será aperturada en su normalidad.

“De ahí que, dicha la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad debe atender de manera puntual la problemática de comunicación que ha existido por más de un año para llegar de la Capital a Minatitlán.

“Tal acto, como bien se aprecia, resulta en una gran afectación para las y los habitantes de Minatitlán, así como para las empresas mineras que desarrollan sus actividades allí”.

Guerra Cárdenas dijo que el kilómetro 34 de esta vialidad se ha mantenido en constantes cortes de circulación y, si no fuese por el apoyo del consorcio minero “Peña Colorada”, no se hubiere podido abrir un pequeño espacio ni colocar concreto en las áreas cerriles que se desprendieron. “Es decir, tuvo que actuar esta empresa de capital privado para que hubiese resultados, en razón de que el Gobierno del Estado no ha podido solo”.

Dijo que este tramo “entrara en una fase de cierre por los constantes derrumbes, el Ejecutivo Estatal no ha logrado responder a la sociedad con una solución clara, es decir, no se sabe si habrá un mejoramiento en la vía actual o se construirá un nuevo camino alejado de las actuales amenazas naturales”.

Ante ello manifestó desde la tribuna del Congreso su solidaridad con la ciudadanía afectada y “a su vez alzamos la voz para exhortar a la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Poder Ejecutivo del Estado, y Subsecretaría de Movilidad, para que se aboque a trabajar en la rehabilitación de la carretera en cuestión. Pues debemos tener presente y ser conscientes de que la única forma de llegar a Minatitlán desde Colima es yendo hasta Manzanillo”.

Sin embargo, este exhorto de comparecencia de la titular de Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Poder Ejecutivo del Estado, fue rechazado por la mayoría de Morena y sus Aliados en el Congreso Local, y a través de la diputada de Morena y representante popular de Minatitlán en el Congreso, Andrea Naranjo Alcaraz.

A cambio del exhorto, la legisladora por el Distrito 14 Manzanillo-Minatitlán “prometió” a los diputados “una reunión privada de trabajo con la responsable de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Poder Ejecutivo del Estado” para tocar el tema.