Capacitan a más universitarios en cuestiones de género

*Mediante los talleres “ABC del género” y “Lenguaje incluyente y no sexista”.

Colima, Col.- El Centro Universitario para la Igualdad y los Estudios de Género (CUpIEG), en coordinación con la Dirección General de Innovación y Cultura Emprendedora, impartieron hace unos días los talleres “ABC de género” y “Lenguaje incluyente y no sexista”, a cargo de Sonia Solano y Ana Gabriela Herrera, con el objetivo de que personal de esa dependencia conozca los conceptos que les permitan identificar la violencia de género y que comprendan los elementos que forman parte del lenguaje incluyente y no sexista.

El taller “ABC de Género” abordó los conceptos básicos de sexo, género, roles, estereotipos, mandatos; el género como construcción cultural, perspectiva de género, interseccionalidad, violencia de género, acoso y hostigamiento sexual, que significa el pronunciamiento cero tolerancia y cuáles son las buenas prácticas en el aula y en los espacios laborales.

El de lenguaje incluyente y no sexista abordó el lenguaje y su función cultural en la representación de la realidad; el sexismo en el lenguaje como expresión de la discriminación de género, así como recomendaciones prácticas y recursos para el uso del lenguaje no sexista e incluyente.

En su participación, Sonia Solano señaló que “la perspectiva de género implica una mirada analítica que permite explicar cómo las sociedades e instituciones se organizan y establecen valores y prácticas de lo que representa ser mujeres y ser hombres, y cómo de estos procesos, la diferencia sexual se convierte en una desigualdad”.

Añadió que mediante la interseccionalidad se pueden entender las diversas formas en las cuales el género se entrecruza y combina con la edad, religión, nacionalidad, discapacidad, situación económica, orientación sexual, y cómo esto puede ser fuente de experiencias opresivas o de privilegio que se relacionan con las múltiples formas de violencia que sufren principalmente mujeres y niñas.

Por su parte, Gabriela Herrera dijo que “el lenguaje incluyente se utiliza para dirigirse a la amplia diversidad de identidades, buscando el respeto y la inclusión de todas las personas, mientras que con el lenguaje no sexista se busca visibilizar particularmente a las mujeres”.

Resaltó que la lengua no es sexista, “sino el uso que hacemos de ella cuando se construyen mensajes que discriminan, subordinan o invisibilizan el papel de las mujeres”. Añadió que, si bien el lenguaje incluyente y no sexista no eliminará inmediatamente las desigualdades, la discriminación o la exclusión, permitirá visibilizar y nombrar a las mujeres y a los grupos de población que tradicional e históricamente han sido excluidos a través del tiempo.

Esta actividad forma parte de las acciones que realiza el CUpIEG de manera coordinada con las dependencias universitarias para sensibilizar y capacitar al personal en este tipo de temas, y abonar al eje transversal de igualdad de la Universidad de Colima.

En esta actividad también estuvo presente Joel Nino, secretario general de la UdeC.