CANDIDATAS DOS8

AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

La alcaldesa priista de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez Andrade, no resistió la tentación de lucirse en la portada de la revista de banalidades DOS8 que hace su agosto explotando a políticos ansiosos de reflectores, de ser vistos, aunque no sean, como no lo son, adorados. Hay que reconocer que Tey luce juvenil, radiante, feliz, como futura candidata a reelegirse por la alcaldía de los sopitos. Eso si, a diferencia de la proyección que quiso dar la “Chica Súper Poderosa” como Viridiana “Bellota” Valencia Vargas en la pasada edición, donde busca cantarles a los colimenses desde Torres Quintero 85. Centro, de la capital del estado, a partir del 15 de octubre de 2024, se mostró en la portada dándole gusto al ego y a las banalidades que significa ostenta el cargo de super delegada federal de Bienestar en nuestro estado.

“Dos8 en este mes de junio se engalana en presentar en portada a la alcaldesa de Villa de Álvarez, Tey Gutiérrez, quien comparte el trabajo diario que realiza a favor de los villalvarenses, cumpliendo compromisos y optimizado los servicios municipales. Además de ser el primer municipio que implementa acciones concretas de impactos directos en materia de seguridad pública, eficiencia administrativa, iluminar calles, colonias y avenidas, rescate de espacios públicos y apostar por la cercanía con los ciudadanos, convencida de ser un gobierno con objetivos claros”, reza la generosa presentación que la Revista Dos8 hace de su clienta.

Los encantos personales que muestra Tey en la Revista Dos8 del mes de junio de 2023 le abona en sus suspiraciones por amarrar la candidatura de la Alianza PRI PAN PRD por la reelección como alcaldesa de Villa de Álvarez en el trienio 2023-2024. Con esa publicidad tiene, no necesita más. Ella que partió plaza en las post-pandémicas Fiestas Charro-Taurinas de Villa de Álvarez 2023, es la política más vista en la farándula como en las colonias de las que no sale todos los días.

De resultar de nuevo postulada por la Alianza al mismo cargo, tendrá que habérselas de nuevo con quien le pisó los talones en las elecciones del domingo 6 de junio de 2021, Guillermo Toscano Reyes, consentido del dirigente nacional del Partido Movimiento De Regeneración Nacional, Mario Delgado Carrillo, quien le reconoce a Memo su derecho a la revancha dado el muy estrecho margen por el que perdió la partida esperando que en esta ocasión no sea traicionado como en el 2021 por el violentador de mujeres que despacha en Ciapacov, Vladimir Parra.

Con la ventaja de ser gobierno y de nuevo con el respaldo de quienes le ayudaron a ganar el cargo al que le ha cogido mucho cariño al grado de que empeñada está en repetir plato, principalmente los panistas con quienes ha sido agradecida y solidaria, sobre todo educada, fina, atenta y cordial, nunca prepotente, patán, grosera ni desconsiderada, Tey tiene todo a su favor para volver a ganar, ahora sí que no habrá obstáculo que se le presente hacia las urnas del domingo 2 de junio de 2024.

A quien no debe volver a hacerle confianza Tey es a su financista patrocinador que juega doble y hasta triple, el traficante de influencia Pedro Peralta Rivas, quien, protagónico como es, grita a los cuatro vientos que está financiando también el proyecto del 4Teista Guillermo Toscano Reyes, para no errarle, además de hacer lo mismo con la regidora Sofía Peralta Fierro a quien la ve ya instalada en la próxima LXI Legislatura Estatal.

Por cierto, a pesar de su largo historial de deslealtades y traiciones al panismo colimense, el primo del exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez, no ceja en su empeño de orientar las decisiones de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional en Colima encabezada por Julia Licet Jiménez Angulo, quien hasta ahora, lo ha oído sin escucharlo, resistiéndole a pie firme sus impertinencias. Mucho daño le hizo al PAN en Colima como para que sus dirigentes y militantes le vuelvan a permitir que los siga vendiendo al mejor postor.

Se dice que…

*La gobernadora de “Nuestra Colima”, Indira Vizcaíno Silva, está invadiendo con varias de sus oficinas casas habitación en colonias de la ciudad de Colima como Lomas de Circunvalación, por ejemplo, donde ha instalado la Dirección del Registro Civil que desaló del espacio que ocupara la XX Zona Militar en la Calzada Galván Norte.

*La peor gobernadora del país debiera ser la primera en respetar el uso del suelo que es habitacional, no comercial, mismo caso de la alcaldesa Elia Margarita Moreno González que se hace de la vista gorda ante los abusos de la autoridad estatal y las molestias que les causan a las personas que habitan alrededor, con el trajín que empleados y público generan en días y horarios laborales.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.