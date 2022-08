CAMPAÑA CONTRA LA DELINCUENCIA

Por José Díaz Madrigal

Después de varios intentos de llegar a la presidencia de la República, primero compitiendo contra el caótico Juárez luego con Lerdo de Tejada; Porfirio Díaz, por fin arribó a la silla presidencial en 1876. En esa época casi todo el país, estaba en manos de la delincuencia agrupadas en asociaciones de maleantes llamados bandoleros.



El bandolerismo surgió en el siglo XIX, teniendo su mayor auge durante los períodos juaristas y lerdistas; a causa de faltar una autoridad fuerte, capaz de hacerse valer en todos los niveles de gobierno. Esta debilidad fue bien aprovechada por los bandoleros, quienes supieron explotar el vínculo con el pueblo y tener relaciones de contubernio con autoridades civiles y militares; forjando en los hechos una combinación de lealtades criminales.



Una vez que don Porfirio tomó las riendas del poder, observando el desgobierno que existía a lo largo y ancho de la geografía nacional; se propuso como meta principal, primero lograr una estabilidad acompañada de paz en el país entero y de este modo, poder aspirar a la prosperidad. En los hechos de esta manera fundamentó su programa de gobierno, de la mano de tres consignas que le funcionaron a la perfección: ORDEN, PAZ Y PROGRESO.



Durante la paz porfiriana, se desató una guerra sin cuartel, una campaña contra el fenómeno del bandolerismo. Los combatió y reprimió con mano dura. Como era de esperarse, se cometieron excesos, se diría en la actualidad, se dieron daños colaterales; sin embargo el objetivo se cumplió, pudo llegar la tan ansiada paz a todo México.



Por obviedad, un pueblo con paz, tranquilidad, trabajo y orden; triunfa. Como nunca, comparativamente en la historia de México el país progresó, claro, con las circunstancias de aquel tiempo. El error de don Porfirio fue enquistarse en el poder, fue eliminar a rivales políticos; fue también no permitir la libertad de expresión que con la paz lograda, hubiera traído el nacimiento de la cultura democrática.



La decadencia de un gobernante es la funesta terquedad de creerse infalibles, cuando no saben modificar desaciertos en momentos oportunos. En el caso de don Porfirio, no se puede negar que sus primeros períodos fueron bastante exitosos. Así pues, hoy en día podemos tomar como buen ejemplo las políticas y acciones que le dieron buenos resultados. Un viejo maestro de clases nos decía: aprendan lo bueno hasta de los malos, y las cosas malas ni de los buenos las aprendan.



Hace unos días estuvo de visita en Colima Ken Salazar, embajador estadounidense en nuestro país. La gobernadora del estado lo recibió en Manzanillo. Después de abordar varios temas, el oriundo de Colorado hizo énfasis en el preocupante asunto de la inseguridad.



En la conferencia que se desarrolló ese día, Indira y Ken fueron cuestionados del mayor problema que padecemos, la delincuencia. Salazar hizo el siguiente comentario: Manzanillo está bajo los efectos de lo que pasa en estados vecinos que es el crimen organizado y tenemos que detenerlo. El gobierno de los Estados Unidos trabajará en coordinación con el de Colima para atender la ola de violencia, que se está viviendo desde principios del año; a pesar del arribo de cientos de elementos de la Guardia Nacional.



El diplomático aclaró que la coordinación es que se brindará por parte de los norteamericanos, capacitación y también trabajar en conjunto, respetando siempre la soberanía mexicana. Todo esto con el fin de recuperar la seguridad en el Estado de Colima. En respuesta la gobernadora contestó, que la colaboración no sólo es necesaria sino bienvenida.



No puede Indira desaprovechar el ofrecimiento de los gringos. El pueblo de Colima bien merece el esfuerzo de un trabajo en conjunto con los especialistas en seguridad del país vecino. El crimen organizado tiene que erradicarse o cuando menos disminuir, es una magnífica oportunidad la planteada por Salazar. Bien sabemos que no va ser camino fácil pero en el trayecto se pueden afinar estrategias.



La campaña contra la delincuencia ya no debe esperar, tiene que arrancar y que sepan los malhechores que aunque corran se van a buscar hasta encontrarlos.



Aprendamos de las cosas buenas que le dieron excelentes resultados a don Porfirio al inicio de su gobierno: ORDEN, PAZ Y PROGRESO.