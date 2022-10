Ayuntamientos tienen que mejorar esquemas de recolección de basura

Por: Ángel Durán.

De acuerdo al artículo 115 de la Constitución Mexicana y artículo 90 fracción III inciso c) de la Constitución Colimense, los ayuntamientos en Colima, son las instituciones encargadas de la recolección de basura.

Cada ayuntamiento, cada tres años, afinan los esquemas de recolección de la basura que produce la sociedad y para ello, utiliza diferentes mecanismos, así como formas, políticas, estilos, en donde hace participar a la misma sociedad en esta tarea.

Los ayuntamientos tienen su esquema de trabajo, pero finalmente, deben de cumplir con esta obligación constitucional, de recoger los residuos que desecha la población y la institución tiene el deber y la obligación de que sea de manera adecuada, sin riesgos y, sobre todo, evitar contaminación al momento de deshacerse de ella.

Los ayuntamientos utilizan camiones especiales, cuadrillas de personas, se supone que especializadas para evitar daños a su salud. Todos los días recolectan la basura de manera ordenada, debidamente programada y cumpliendo con los esquemas estatutarios y reglamentarios que el propio ayuntamiento tiene para llevar a cabo esta función.

La recolección de basura, es una función sumamente importante y trascendente que el ayuntamiento debe hacer de manera eficaz, utilizar las mejores prácticas que recomienda desde la ONU, hasta las propias autoridades del sector salud y otras involucradas en que la basura que se produce en los hogares, la industria y en sí, la población en general, no vaya generar un foco de infección o poner en riesgo a la misma sociedad, o un daño al medio ambiente.

Algunos ayuntamientos utilizan contenedores de acopio de recolección de basura, para dejarlos en diferentes partes de la población y ahí los vecinos acuden para depositar los residuos y evitar que otros animales como los perros destruyen las bolsas, otro esquema es que, piden a los vecinos que dejen su basura a determinado horario que pasa el camión, fuera de su domicilio.

En algunos lugares muy específicos, se ha tratado de concesionar el esquema de recolección de basura previo permiso del propio ayuntamiento, pero eso es lo menos, porque este es una obligación de la autoridad municipal, aunque sí se han celebrado convenios con algunas empresas para recolección de basura.

No cabe duda, que la obligación constitucional que tiene el ayuntamiento para recoger los residuos sólidos o basura que genera la misma población y la industria, los ayuntamientos son los encargados de cumplir con esta función, lo deben hacer y apoyarse también en la sociedad, pues no hay que olvidar que, si la obligación del ayuntamiento es, recoger la basura a tiempo y llevarla a un lugar seguro que no vaya generar contaminación, como ciudadanos debemos colaborar.

Por eso es importante, que la comunidad vecinal, principalmente, en las instituciones que establece la Ley de Participación Ciudadana y la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, donde autoriza a que los vecinos se unan, este tipo de asociaciones vecinales deben de saber, que tienen el derecho y la legitimación para pedirle al ayuntamiento que cuente con un esquema adecuado de recolección de basura, que los camiones pasen los días y en los horarios adecuados, que el propio ayuntamiento establezca mecanismos eficaces y políticas públicas de conocimiento social a fin de hacer una separación de los residuos según las reglas establecidas por Naciones Unidas, las autoridades mexicanas y sobre todo, los reglamentos de los ayuntamientos, pues la basura no la debemos revolver, porque esto indica que los ayuntamientos están enviando todo al relleno sanitario y eso puede generar contaminación, las normas mínimas es que, haya mecanismos de separación de residuos, esto está en la ley municipal, en la Constitución Colimense en la Constitución Mexicana sólo hace falta que los vecinos de cada colonia, trabajemos con el propio ayuntamiento y platicar con los responsables de esta institución, que tiene como fin esta tarea y pedirles que estamos dispuestos a colaborar, pero ellos también se unan a nuestras peticiones y así poder tener una ciudad más limpio y así proteger el medio ambiente.

