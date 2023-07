Audelino Flores denuncia deficiencias en el servicio que da el IMSS

*»Yo noto que hay desesperación del personal médico y enfermeras y todo porque no cuentan con lo necesario y con las deficiencias que tiene el Instituto», opinó

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán, Col.- El secretario general del sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento, DIF y COMAPAT, Audelino Flores Jurado denunció serias deficiencias en los servicios que presta la Clínica del IMSS en Tecomán y negligencia médica que ha provocado muerte de trabajadores.



“Yo noto que hay desesperación del personal médico y enfermeras y todo porque no cuentan con lo necesario y con las deficiencias que tienen en el Instituto a veces los medicamentos no son los adecuados o no son de la calidad y el presidente de la República diciendo que tenemos un servicio como de Dinamarca yo no se porque le

mienten a la población” señaló.



Flores Jurado comentó que se tiene en la estadística del sindicato de varios compañeros que han que han fallecido y jóvenes “un compañero de nosotros que acudió al seguro social lo atendieron por un un dolor en el pecho le dieron una pastilla y llegando su casa se murió y le habían hecho un electro y no detectaron que tenía un infarto hay mucha deficiencia”.



El líder sindical hizo un llamado desde este municipio al presidente de la República y al director general del Imss Zoé Robledo para que pongan más atención en los derechohabientes “pues el seguro social no es una institución de benefíciencia cobra muy bien los servicios que da, porque no son gratuitos y por lo tanto deben ser la atención eficiente” puntualizó.