Audelino Flores demandará ante la Fiscalía al Tesorero municipal de Tecomán

*Elías Lozano “no nos recibe, no nos ha dado la cara» y ha dejado de pagar pensiones y adeuda 18 millones de pesos

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán, Col.- En conferencia de prensa Audelino Flores Jurado, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Tecomán y organismos descentralizados, informó que la administración que encabeza Elías Lozano ha dejado de pagar pensiones y adeuda hasta el momento un monto de 18 millones de pesos, ademas de que el edil no recibe al sindicato para tratar el tema.



“Tenemos una gran preocupación porque está convenida con las instituciones, están registradas en el Tribunal de arbitraje y escalafón y es una obligación contractual que tiene la administración con nosotros hay incluso un convenio firmado por el propio presidente municipal y todas las demás autoridades reconociendo las prestaciones y el reciente ese convenio no es un convenio atrasado”.



Anunció además que en próximos días estará presentando un recurso legal ante la Fiscalía por el atraso en las pensiones y recordó que ante el Instituto de pensiones son cuentas individuales que dependen de los depósitos del ayuntamiento “no entendemos por qué si están depositadas y si está convenido bajo el amparo de una ley vigente el Ayuntamiento no esté cumpliendo”.



Flores Jurado acusó además al tesorero municipal, Armando Zamora González, de ser omiso y recordó que ya enfrenta un proceso legal por la misma causa durante su paso por el ayuntamiento de la capital del estado “la Fiscalía lleva una carpeta por lo que sucedió en el municipio de Colima, posiblemente sean las mismas Mañas las mismas maniobras, está acusado de que hubo un latrocinio”.



A pregunta expresa sobre la respuesta del alcalde Elías Lozano, el líder sindical fue enfático “no nos recibe, no nos ha dado la cara. Él declara que tenemos una magnífica amistad, tan magnífica que no nos recibe. Hemos platicado con algunos de los regidores, pero están en qué hablan que no hablan”.



Al adeudo de pensiones se suma un laudo pendiente de 50 millones de pesos que tampoco ha pagado o abonado el municipio “yo creo que es suficiente, por lo menos abonos porque son cuestiones ya juzgadas que ganamos ante las instancias legales, pero cuando cuentas con funcionarios mañosos no sabes a qué atenerte. El tesorero ha sido señalado como mañoso por haber desviado recursos de colegas de otro municipio y desde aquí nos da a entender lo mismo, entonces, sí hay preocupación”.