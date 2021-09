Atenderá IMSS Colima urgencias y hospitalización los días 15 y 16 de septiembre

*En dichas fechas se suspenderá la consulta externa y atención en oficinas administrativas, para reanudarse la actividad ordinaria el viernes 17 de septiembre.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Colima informa que el próximo miércoles 15 y jueves 16 de septiembre, ofrecerá servicios de urgencias y hospitalización a la derechohabiencia las 24 horas del día.

Sin embargo, suspenderá sus actividades ordinarias en la consulta externa, áreas administrativas, guardería ordinaria 001, tiendas y Centros de Seguridad Social. La actividad ordinaria se restablecerá el viernes 17 de septiembre.

Las Unidades de Medicina Familiar (UMF) que tendrán servicio de Atención Médica Continua son:

 Unidad de Medicina Familiar No. 2 (Padre Hidalgo, Manzanillo)

 Unidad de Medicina Familiar No. 17 (Valle de las Garzas, Manzanillo)

 Unidad de Medicina Familiar No. 19 (Colima Centro)

 Unidad de Medicina Familiar No. 5 (Cuauhtémoc, Colima)

 Unidad de Medicina Familiar No. 6 (Quesería, Colima)

 Unidad de Medicina Familiar No. 9 (Minatitlán, Colima)

Los hospitales que tendrán servicio de urgencias son:

 Hospital General de Zona No. 10 (Manzanillo)

 Hospital General de Sub Zona con Medicina Familiar No. 4 (Tecomán)

 Hospital General de Zona No. 1 (Villa de Álvarez)

Para no saturar los servicios, la población debe identificar los casos que verdaderamente ameriten atención urgente para que sean atendidos. Es importante precisar que son consideradas “urgencias” aquellas donde el paciente está en riesgo de perder la vida o la función de un órgano; mientras que las “urgencias sentidas” pueden ser aquellos malestares que pueden ser atendidos en la consulta de Medicina Familiar, por ejemplo, un dolor de cabeza o gripe, etcétera.

En cada servicio de urgencias, el IMSS cuenta con un equipo multidisciplinario para ofrecer atención integral, constituida por el médico, enfermera, trabajadora social y el auxilio de la asistente médica y personal para transporte de pacientes, además del apoyo de la logística administrativa.

El sistema Triage permite una clasificación de las urgencias reales y distinguirlas de las urgencias sentidas de la siguiente manera:

• Nivel 1 o rojo: precisa de la atención por el médico de forma inmediata.

• Nivel 2 o naranja: la atención por el médico puede demorarse hasta 10 minutos.

• Nivel 3 amarillo: la atención por el médico puede demorarse hasta una hora.

• Nivel 4 o verde: la atención por el médico puede demorarse hasta dos horas.

• Nivel 5 o azul: la atención por el médico puede demorarse hasta cuatro horas.