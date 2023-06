Anuncia Indira Vizcaíno programa gratuito de computadoras para jóvenes de licenciatura

*Más de 19 mil estudiantes que estudian la licenciatura en instituciones públicas del estado, se beneficiarán el próximo inicio de ciclo escolar con este programa.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Este jueves por la mañana, en el Paraninfo Universitario, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva anunció la puesta en marcha del programa para dotar de computadoras a más de 19 mil estudiantes de licenciatura de universidades públicas del estado.

En la presentación, a la que asistieron jóvenes de preparatoria y licenciatura, la gobernadora estuvo acompañada por el rector de la Universidad de Colima, Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño; por Camilo García Morales, presidente de la FEC; Viridiana Valencia Vargas, delegada estatal de Programas para el Bienestar y Édgar Rafael Aguirre, experto en equipo de cómputo.

En su intervención, la gobernadora les dijo a las y los estudiantes presentes en el Paraninfo, que en su administración “los jóvenes son prioridad porque estamos convencidas y convencidos de que son la generación que sacará adelante a nuestro país y a nuestro Estado”.

En este sentido, agregó, “hemos trabajado para que dispongan de más herramientas para educarse y para que se sigan preparando y alcancen sus sueños con programas como éste que hoy nos convoca, el Programa ColiBecas- Computadora”.

Comentó que con este programa beneficiarán a todas y todos los estudiantes del nivel superior de escuelas públicas del Estado de Colima; “vamos a llegar a más de 19 mil estudiantes universitarios de 40 escuelas, facultades e instituciones, incluyendo la Universidad de Colima, quienes tendrán este año una nueva laptop”.

Por último, les pidió a los jóvenes que, aunque sean equipos gratuitos, los recursos para comprarlos son públicos y provienen de todos los que pagan impuestos; “en este sentido les pido que hagan conciencia, que las cuiden y aprovechen para que les dure todo su proceso formativo. El compromiso que deben tener es de ustedes mismos hacia su estado”.

Por su parte, el rector celebró el anuncio “porque, como lo he comentado en diferentes ocasiones, en bachillerato la beca universal ‘Benito Juárez’ resuelve en alto porcentaje muchas de las necesidades de los jóvenes de ese nivel; sin embargo, en el nivel superior esto no existe, por lo que, como institución, tenemos que estar haciendo grandes esfuerzos para conseguir becas y ciertos tipos de apoyos para las y los estudiantes de este nivel. En ese sentido, la noticia y el programa que nos presentan el día de hoy será muy bien recibido por los estudiantes, no sólo de la Universidad de Colima, sino de todo nuestro Estado”.

En entrevista con medios locales, el rector comentó que “éste es un extraordinario apoyo para los jóvenes de educación superior, ya que hoy en día una computadora es indispensable para la formación en cualquiera de los niveles educativos; es una extraordinaria noticia también para la Universidad, pues seis de cada diez alumnos de educación superior en el estado estudian con nosotros, por lo que celebro que Gobierno del Estado haya pensado en los estudiantes de este nivel y que les dé esta herramienta, que será básica y fundamental en su formación profesional”.

Por último, Edgar Rafael Aguirre Munguía, director general del Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento, explicó las características de las laptops que serán entregadas a estudiantes de educación superior del Estado, destacando que los equipos entregados a estudiantes de las carreras de ingeniería serán diferentes, con más capacidad que los de quienes cursan una licenciatura debido a las exigencias de las carreras.