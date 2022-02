Amlo en el ojo del huracán / Loret de Mola de Mercenario a Víctima/ Martha Valdivia funcionaria de la 4T con calidad y calidez humana… 

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado.

De unos meses a la fecha se ha formado un frente que pretende desgastar la imagen del presidente, el cual está integrado por integrantes de la clase política que son la “oposición a modo” de hoy en día, y digo a modo, porque tiran la piedra y esconden la mano, se dicen frontales y están utilizando los viejos trucos del PRI, porque están desesperados, agonizan por que el Proceso de Revocación de Mandato de Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024, muestre un mandatario fuerte con los sectores sociales desfavorecidos de siempre por gobiernos anteriores, y es que ya sacaron numeritos y son más los pobres en el país que tienen en sus manos el decir sí y el decir no; en pocas palabras el pueblo manda y el pueblo pone o quita gobernantes.

Esta es una prueba de fuego que no le conviene a la oposición reprobar públicamente, por eso están invitando a no participar, a no ser parte de este proceso, por dos simples razones: la primera es que Andrés Manuel López Obrador se consolidará como el presidente de la esperanza para los pobres, para los desvalidos y hay millones de mexicanos en condición de pobreza que por décadas fueron ignorados por los gobiernos federales, ahora esos mexicanos cobijados por los programas sociales, serán los principales defensores del presidente López Obrador y saldrán no sólo a confirmar que sí quieren que continúe en el poder, además mostrará una oposición débil, insensible, inhumana y por mucho, mezquina.

La segunda y más importante es el precedente constitucional que dejará como legado el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que nunca más un pueblo tenga que someterse a los malos gobiernos, en donde la ciudadanía evalúe a la mitad del mandato a los gobernantes, pero también, donde se pueda juzgar a quienes hayan tenido un mandato plagado de corrupción y abusos de poder. Eso es definitivamente lo que la “oposición a modo” no quiere que ocurra, y es tan fuerte la aceptación de AMLO con los pobres, desfavorecidos, y discriminados por anteriores gobiernos, que no están dispuestos a renunciar a lo que ellos llaman justicia social.

Es ahí donde vemos al Instituto Nacional Electoral hacer su parte, sabemos que hay una tensa relación con el presidente de la república y se presume que de forma tácita realizará acciones justificadas con la falta de presupuesto, por lo pronto ya se está anunciando que no se colocarán casillas en algunas comunidades rurales y algunas zonas donde los sectores populares que se caracterizan por las condiciones de pobreza, mismos que tendrán que trasladarse a la casilla más cercana a su domicilio. ¿Es en serio? Sabemos que muchas personas no cuentan con medios para trasladarse, más si se trata de adultos mayores, entonces se debe garantizar la participación de todos.

CARLOS LORET DE MOLA DE MERCENARIO A VÍCTIMA, yo creo que el señor Loret de Mola tiene amnesia selectiva, se le olvidó que usó y publicó información sobre la ex lideresa del SNTE Elba Esther Gordillo Morales y eso trajo como consecuencia que miles de maestros fueran expuestos al rechazo social y al repudio público, gracias a su documental “De Panzazo” el cual generó que asociaciones como Mexicanos primero, generaran presión y que se diera la mal llamada “Reforma Educativa” que promulgó Enrique Peña Nieto, esto trajo como consecuencia una cacería de brujas sin precedente, hostigamiento y estrés laboral, así como una evaluación punitiva, fuera de cualquier criterio pedagógico.

En ese entonces muchos maestros se retiraron del servicio, unos jubilados y otros más prefirieron renunciar, algunos otros fueron movidos a actividades administrativas ¿será que se le olvidó que millones de trabajadores de la educación en el país lo detestamos? Por que a mí jamás se me olvidará que como buen mercenario de la información, no le cumplieron su capricho, se dice que se cotizaba muy alto y que por eso actuó en consecuencia; debe ser, ganar 35 millones en 2021 no es cualquier cosa, entonces que me explique ¿por qué miles de periodistas que arriesgan su vida, no tienen ni un salario fijo, ni prestaciones, es más ni vivienda o vehículo propio?

No le da vergüenza a Carlos Loret de Mola señalar al hijo del presidente López Obrador por estar casado con una mujer millonaria, que sí es empresaria y que con su trabajo de años en una petrolera sí acredita su riqueza y Carlos Loret es millonario cuando miles de periodistas e incluso de dueños de medios de comunicación tendrían que vivir y trabajar varias vidas para ganar eso. El presidente reaccionó como padre de familia e hizo mal, pero Carlos Loret está recibiendo una sopa de su propio chocolate, karma le dicen, entonces que no muestre una piel tan delgada y asuma que no es el dueño de la verdad, mucho menos puede ser embajador de la moral y la humildad.

LA DIRECTORA DE MOVILIDAD EN MANZANILLO, EJEMPLO DE COMPROMISO CON EL CIUDADANO, sin duda alguna es una funcionaria amable, atenta, honesta y con estricto apego a la ley, pero tiene además esa sensibilidad humana que todo servidor público requiere tener.

Martha Margarita Mirón Valdivia es una mujer leal a los principios de la Cuarta Transformación que ha hecho de la oficina de movilidad un lugar no sólo de trámites, sino una dependencia que se caracteriza por la calidad y calidez humana. Es importante destacar que aún sin el sistema para realizar trámites, la delegada de movilidad se puso la camiseta y sacó adelante el trabajo, cuando lo más fácil era negar el servicio; pero cuando eres líder y sabes hacer equipo, todo el trabajo sale adelante. Una felicitación al equipo de la delegación de Movilidad en Manzanillo por el excelente servicio que brindan al ciudadano.