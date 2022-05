América gastó 23 MDD en refuerzos y fracasó

CN COLIMANOTICIAS

México.- La cartera se abrió en Coapa. Diego Valdés, Jorge Meré, Alejandro Zendejas y Juan Otero fueron cuatro de cinco refuerzos que llegaron a las Águilas para el actual Clausura 2022. Todos con un precio elevado para lo mostrado hasta el momento, pero que parecían cubrir las necesidades que Santiago Solari vio en su plantilla.

El Indiecito solamente ganó un partido y no contó mucho con las altas que llegaron al equipo azulcrema . Solamente Valdés y sobre todo Meré, fueron los que más minutos sumaron. El cambio de entrenador le vino bien a dos de los refuerzos , pero borraron a los otros. Meré y Juan Ferney Otero tuvieron minutos a cuentagotas con Fernando Ortiz, mientras que Valdés y Zendejas se convirtieron en inamovibles. La realidad es que América invirtió casi poco más de 23 millones de dólares en los arribos de jugadores para llegar a la final y con la eliminación en Pachuca, un nuevo fracaso se forjó en Coapa.

EL MÁS RENTABLE El que más costó fue Diego Valdés . Preciso, con visión y buen toque de balón, el Mago enamoró a Santiago Solari cuando portó la playera del Santos Laguna. El Indiecito lo vio como un complemento para su medio campo y un recambio para la salida del problemático Sebastián Córdova. Valdés tardó en debutar. Tuvo que ir poco a poco después de arrastrar una lastimadura desde la laguna . Después de la primera fecha FIFA del año, Valdés por fin vio minutos y entró en acción de inmediato. Desde la banca, el andino mostraba destellos, pero no al nivel que mostró en el final del torneo.

El cambio de técnico lo hizo fundamental y estuvo inmiscuido en 12 goles americanistas , ya sea como asistente o anotador. El chileno fue de los pocos que cumplió. SUS NÚMEROS

19 ENCUENTROS DISPUTÓ VALDÉS

7 GOLES MARCÓ

5 ASISTENCIAS REPARTIÓ

76.8% DE MINUTOS DISPUTÓ VALDÉS

100% DE LOS MINUTOS DE VALDÉS EN LIGUILLA

12 MILLONES DE DÓLARES COSTÓ

DE MENOS A MÁS

Uno de los últimos en llegar, Alejandro Zendejas, terminó por no convencer a Santiago Solari. El zurdo, ex del Guadalajara y Necaxa, no era considerado e incluso estaba por debajo de Salvador Reyes, Mauro Lainez, Juan Otero y hasta Roger Martínez improvisado por la banda.

Zendejas tomó ritmo desde que el Tano Ortiz confió en él, incluso contabilizó la mayoría de los minutos del torneo con Fernando en el banquillo. El zurdo jugó a pierna cambiada la mayoría de los encuentros, pero no defraudó con cuatro anotaciones en el cierre del torneo y uno en la Liguilla. Incluso llegó a la Selección Mexicana, aunque no es opción de Gerardo Martino para llegar a Qatar.

SUS NÚMEROS

18 ENCUENTROS DISPUTÓ ZENDEJAS

5 GOLES MARCÓ

1 ASISTENCIA REPARTIÓ

54.31% DE MINUTOS DISPUTÓ ZENDEJAS

89% DE LOS MINUTOS DE ZENDEJAS EN LIGUILLA

3 MILLONES DE DÓLARES COSTÓ

NO SE ACOPLÓ

Criticado desde el momento en el que sonó para llegar a Coapa, Juan Ferney Otero fue de los refuerzos que menos se adaptó a la exigencia americanista. El volante colombiano debutó e incluso hizo un gol para poco a poco silenciar a sus críticos, pero ni con Solari, ni con Ortiz se consideró como titular, pese a que su destreza y verticalidad fueron las que convencieron a las Águilas de comprárselo al Santos Laguna.

Otero será uno de los cambios en América, se rumorea que no continuará con la institución para el siguiente torneo y que se le busca acomodo en algún equipo que quiera sus servicios. Con un pobre desempeño de un gol en 13 encuentros y ninguna asistencia, pasará como el peor arribó a Santa Úrsula en el mercado invernal.

SUS NÚMEROS

13 ENCUENTROS DISPUTÓ OTERO

1 GOLES MARCÓ

0 ASISTENCIA REPARTIÓ

18.63% DE MINUTOS DISPUTÓ OTERO

3% DE LOS MINUTOS DE OTERO EN LIGUILLA

4.5 MILLONES DE DÓLARES COSTÓ

Con información de ESTO