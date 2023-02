Afirma Jorge Luis Reyes que la gobernadora hará la segunda etapa del Panteón de Tecomán

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Luego de que los regidores no llegaran a acuerdos en torno a la manera de construir un nuevo panteón en Tecomán, el ex perredista Jorge Luis Reyes Silva afirmó que si bien, no todas las concesiones son malas, habrá que analizar las condiciones y asegurarse de que un convenio privado garantice los precios de gavetas en los mismos montos que ofrece el municipio para no perjudicar a la ciudadanía “de lo contrario, no le entro a la concesión”.

Dijo que una empresa puede impulsar la parte económica que en este momento el municipio no tiene, tomar tres hectáreas y que deje cuatro para el municipio, toda vez que la gobernadora ya se comprometió a hacer la segunda etapa del panteón.

Este lunes habrá una segunda reunión, por el momento solo se expusieron ideas y propuestas sobre la mesa para ir llegando poco a poco a algún tipo de acuerdo, considerando que hay diferentes voces diferentes y visiones “hay que debatir la idea y votar como pensemos que le va a ir mejor a los tecomenses”.

Coincidió con otras posturas de regidores en cuanto a que cualquier empresa que lo haga, va a sacar su “negocio” pero también el municipio debe imponer ciertas condiciones “en una licitación pública puede venir una o ninguna o cien empresas, por eso se revisan las condiciones que como ayuntamiento estamos proponiendo, seamos francos, es un negocio, una empresa no viene a perder dinero, viene a hacer negocio, en eso estamos de acuerdo”.

Reyes Silva afirmó que hay gente que se opone a la concesión porque la están manejando como un robo a los tecomenses, pero no es así, sino que se tiene que buscar un punto medio sin regalar el monopolio del panteón, “el ayuntamiento seguirá teniendo un espacio público que serían esas 4 hectáreas y estamos tratando de llegar al acuerdo de consensar que sean mil 500 gavetas, mil metros cuadrados de fosa común y 50 mil pesos mensuales para el ayuntamiento”.

De acuerdo al ex dirigente Estatal del PRD, actualmente sería complicado para el ayuntamiento invertir en la construcción porque no hay solvencia ya que para una sola hectárea se requiere de al menos 8 millones de pesos que no se tienen ni para introducir el agua potable o la energía eléctrica, tampoco para empedrar las calles aledañas “ahí es donde entra la empresa, no todas las licitaciones son malas si las sabemos aprovechar con el compromiso de que únicamente se liciten 3 hectáreas y queden 4 para que el estado le entre a construir la siguiente etapa de un panteón municipal”.

Dentro de las ideas y propuestas que se manejaron en la primera reunión está el pedir un crédito, o vender activos, pero aclaró que no hay nada concreto y que se sigue dialogando para conjuntarse en un proyecto que beneficie a los tecomenses y donde se garanticen los precios “que no cueste más, sino yo tampoco le entro”.