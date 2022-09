Advierten autoridades de Armería: Habrá clausura para negocios que no acaten protocolos de seguridad

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Armería, Col.- En conferencia de prensa, la presidenta municipal Diana Zepeda Figueroa advirtió a los comerciantes que tienen sus locales dañados deben de acatar las disposiciones de seguridad que contempla protección civil de no abrir al público pues de lo contrario habrá clausura.

Acompañada del director de protección civil Alan Sánchez, la alcaldesa dijo que ya están marcadas las formas de como los negocios van a regresar a trabajar “quiero anticipar que esto es una forma de salvaguardar la integridad de los armeritenses y es el único objetivo, pues nosotros no queremos impedir que no trabajen no estamos negados a que regresen a trabajar, pero si queremos impedir que vaya a pasar un accidente que después tengamos que lamentar como en otros municipios”.

Por su parte Alan Sánchez, director de Protección Civil dio a conocer que en este municipio hay un aproximado de 42 negocios afectados por los sismos “y a los cuales nosotros hemos acudido y les hemos pedido que tengan que dictaminar, sin embargo, también lo hemos hecho con los negocios que visualmente no presentan un riesgo que pudiera parecer de peligro, por ello que se les está solicitando el dictamen estructural para conocer las condiciones exactas de su estructura”.

El titular de Protección Civil, comentó que ya hubo necesidad de poner en algunos negocios sellos “priorizando el que no se expusieran innecesariamente, entendemos la parte que tienen que continuar con sus actividades y entendemos la parte de la economía, pero siempre sobre encima de ellos estamos priorizando la vida de ellos, hay estructuras que, si están muy debilitadas como Coppel, Oxxos, Kioskos, Bodega Aurrera, Merza y algunas farmacias” puntualizó.