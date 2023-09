Adrián López arremete contra Gobierno federal: Estrategia para evitar desaparición de jóvenes es fallida

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El presidente de los Jóvenes Priistas de Colima, Adrián López López, calificó como fallida la estrategia del Gobierno federal para evitar la desaparición de la jóvenes.

Dio a conocer que hay un total de 40 mil personas desaparecidas y de estos son 19 mil 500 jóvenes, que representa un 64 por ciento de incremento en comparación al sexenio anterior.

Abundó que las causas tienen que ver con conductas antisociales principalmente como secuestro, violencia, asesinatos, y personas asesinadas cuyos restos será difícil localizarlos porque fueron enterrados en fosas clandestinas o desintegrados.

“Es un tema que no se había visto, ni en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ni en el sexenio de Felipe Calderón, y es un tema que no nos podemos quedar con la boca callada, ni siquiera por ser un tema de partidos diferentes, sino por causa humanitaria”.

Aseguró que en México, la juventud no solo tiene que luchar por tener un crédito de vivienda, empleos que tengan condiciones de ley mínimas básicas, sino ahora también se debe buscar que no desaparezcan jóvenes.

López López criticó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al señalar que éste dijo que “no estaban bien suministradas las bases de datos de la Comisión Nacional de Búsqueda”.

Agregó que tiene datos que de los 14 a los 29 años se concentra la mitad de personas desaparecidas a nivel nacional y en Colima se revisa la cifra.

“Este no es un tema de partido, sino que se debe replantear la estrategia y lo pero es que se niegue el problema, resulta que los “abrazos no balazos” no funciona, pero ¿ahora negarlo?”.