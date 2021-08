A ‘cacerolazos’ restauranteros llaman a consumir en sus negocios

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Héctor García Medina, delegado de la Canirac, acompañado de los también restauranteros Nelly Reyes y Jaime Ceja, hicieron sonar sus cazuelas, ollas y cucharas para hacer notar a la ciudadanía que en el municipio los restaurantes son seguros, “queremos que sepan que somos seguros, son espacios desinfectados, hay sana distancia con cercos y perímetros de seguridad, que estamos para cuidarnos y que todo nuestro personal está vacunado”.

En Tecomán, urge reactivar al sector restaurantero que en este año de pandemia ha perdido al menos el 40% de sus ingresos.

García Medina, informó que todos los restauranteros le han pedido a su personal que se vacunen y presenten el comprobante para seguir laborando y a la par se hacen ofertas e incentivos a comensales que acudan con sus respectivos comprobantes de vacunación.

En la rueda de prensa aprovecharon para agradecer al cuerpo médico, enfermeras y enfermeros así como camilleros, personal de limpieza, por estos 17 meses de arduo trabajo y recordó que en un año, los restauranteros se han sumado a aligerar un poco su labor médica “regalamos kits desinfectantes y de equipo, termómetros así como un aproximado de mil 200 desayunos comidas y cenas para personal de hospitales”.

Nelly Reyes, restaurantera y además hotelera señaló lo importante de que la sociedad les tenga confianza y sepa que siguen todos los protocolos.

“A nosotros nos exigen tomarles la temperatura a los compañeros de trabajo a los clientes, les pedimos vacunación es nuestra gente y les solicitamos que vengan con su cubre bocas, que se desinfecten las manos, aunque hay quienes se molestan, pero tenemos que hacerlo”, señaló.

Admitió que los restauranteros han hecho un gran esfuerzo para no despedir personal, a pesar de que los ingresos bajaron un 40% y se registran actualmente como un sector muy golpeado en esta crisis, aun así aseguró que esperan no llegar al límite de despedir y mantener a la gente activa, aunque con menos horarios ya que actualmente -en su caso- ya no laboran todo el día en el restaurante “estamos de 7 a 3, pero el horario de 3 a 11 se cerró por seguridad, porque es mejor tomar precauciones”.

Por su parte e empresario Jaime Ceja, dijo que estos negocios cumplen con los requisitos que marca la Coespris y están siempre expuestos a revisiones en los operativos, “les pedimos que si están enfermos se queden en casa, pero si estás sano visítanos, nosotros también formamos parte de la cadena productiva, también tenemos empleados que dependen del trabajo que podemos ofrecer”.