74% de fallecidos y 80% de hospitalizados por Covid-19 no tenían la vacuna: Salud

*Es alta la positividad en el estado: de cada 10 pruebas, 9 resultaron positivas.

Colima.- La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado informó que el 80% de los pacientes hospitalizados por Covid-19, el 74% de los fallecidos por esta causa y el 70% de los nuevos casos en el estado no contaban con la aplicación de la vacuna contra esta enfermedad viral.

En la rueda de prensa que ofrece en las plataformas digitales, la Secretaría de Salud dio a conocer que del 100% de los casos en residentes de Colima, el 98.5% han sido ambulatorios y el 1.5% se han hospitalizado.

Además, del total de los casos el 26.4% tienen vacunación completa, 3.2% no completó su esquema y el 70.4% no se vacunó. Y de los pacientes ambulatorios, el 27% tenía vacunación completa, 3% incompleta y 70% no contaban con la aplicación de la vacuna.

De los pacientes hospitalizados, el 16% sí tenían antecedente de vacunación y otras comorbilidades subyacentes, mientras que el 4% contaban con esquema incompleto y el 80% no tenían aplicación de ninguna dosis de la vacuna. Y respecto a las defunciones, el 19% tenían vacunación completa, el 7% incompleta y el 74% no contaban con la vacuna.

Con ello, reiteró la dependencia, se comprueba que la vacunación protege, funciona y ha dado buenos resultados en la evolución de los pacientes.

Resaltó además que es alta la positividad por Covid-19 que se tiene actualmente en el estado, que es del 91%, es decir, de cada 10 muestras tomadas, 9 resultaron positivas.

Los municipios que han reportado más positividad en la semana epidemiológica previa son Minatitlán e Ixtlahuacán con el 100%, Manzanillo el 96%, Tecomán el 94% y Colima y Cuauhtémoc el 91%.

Finalmente, precisó que en algunos municipios se cuenta con una demanda de atención aumentada, como es el caso de Tecomán, que tuvo la semana pasada el mayor número de pruebas para Covid-19, siguiéndole Colima, Villa de Álvarez y Manzanillo.

