Recomienda profesor universitario libros para retomar o iniciar la lectura este verano

Redacción|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Para estas vacaciones de verano Alberto Llanes, profesor de la Facultad de Letras y Comunicación, editor de libros en la Dirección General de Publicaciones de la Universidad de Colima y reconocido escritor, recomienda algunos títulos para niños, adolescentes y adultos, que pueden ser una excelente compañía en cualquier lugar y a cualquier hora, así como de gran utilidad para retomar o iniciar el hábito de la lectura.

En entrevista, dijo que existe un abanico impresionante de literatura para recomendar, pero antes de iniciar con su lista de títulos, aclaró que todo lector tiene derecho de abandonar el texto si éste no llama su atención; “eso no significa que el libro o el lector sean malos, simplemente que no es el momento de interactuar con esa obra”.

Dicho lo anterior, Llanes comenzó por hablar del escritor y periodista mexicano Juan Villoro, de quien recomendó su increíble saga de literatura infantil y para adolescentes, entre las que destacó obras como: “El tablero de los peluches”, “El libro salvaje”, “La gota gorda”, “El profesor zíper y la fabulosa guitarra eléctrica”, “El té de tornillo del profesor zíper” y “Autopista sanguijuela”.

Asimismo, dentro de estas referencias infantiles mencionó los cuentos: “El terror de Sexto B”, de la escritora, periodista y educadora colombiana, Yolanda Reyes, y dos cuentos del escritor y editor mexicano Francisco Hinojosa: “De domingo a lunes” y “La peor señora del mundo”. Estas obras, dijo Llanes, “son para leer con los niños; me gusta recomendarlas porque hasta los que ya somos adultos, nos vemos reflejados o nos identificamos con alguno de estos personajes”.

También incluyó a Roald Dahl, un famoso novelista y cuentista británico que, aunque fue encajonado en la literatura infantil por los textos de “Charlie y la fábrica de chocolate” y “Matilda”, cuenta con obras para adultos entre las que se encuentra “El gran cambiazo”, libro que para Llanes, sorprende con un final totalmente inesperado y el cual recomienda “a ojo cerrado”.

Avanzando con las edades y llegando al sector de los jóvenes y adultos, Llanes hizo la invitación a que leyeran “Luna Caliente”, una novela corta de Mempo Giardinelli, uno de los escritores y periodistas argentinos más reconocidos en México, Venezuela, España, Italia y Chile, que desde el inicio sabe atrapar al lector. En este texto “aborda un tema que ha sucedido desde hace miles de años y seguirá sucediendo: una persona mayor que se enamora de una jovencita y obviamente viven y pasan un montón de cosas”.

Dentro de esta misma temática, agregó el profesor universitario, se encuentran las novelas “Lolita”, de Vladimir Navokov, así como la pieza literaria “La uruguaya”, de Pedro Mairal, otro escritor argentino. “Ambas novelas maravillosas, las cuales te harán querer saber más sobre los personajes en el siguiente capítulo, hasta que te des cuenta que se ha pasado el tiempo sin sentirlo”.

Para aquellos adolescentes, jóvenes o adultos que no han leído absolutamente nada y quieren adquirir el hábito de la lectura, Alberto Llanes les recomiendo la novela “Persona normal”, de Benito Taibo, una historia que cuenta las aventuras que vive Sebastián, un niño de 12 años de edad que pierde a sus padres en un accidente y tiene que ir a vivir con su Tío Paco. “Esta lectura está relacionada con todos los textos que nos pueden interesar en algún momento y la sencillez con la que se trabajó esta obra, es realmente impresionante”.

La última recomendación que da el escritor colimense es la novela “La verdad sobre el caso Harry Quebert”, escrita por el suizo Joël Dicker y dirigida a lectores más avanzados. Para Llanes, es un libro fabuloso fue publicado hace unos años por Alfaguara y que desde su estructura es una publicación ingeniosa que inicia con el último capítulo y va contando la historia de atrás hacia adelante. “Nos atrapa tanto en su misterio, drama y suspenso, que nos vamos a enganchar en él hasta llegar al final; fue un boom literario y definitivamente es muy recomendable”.

Para concluir la entrevista Alberto Llanes comentó que, si el objetivo es fomentar la lectura, también podemos hacer búsquedas de títulos en internet o adquirir libros digitales mediante aplicaciones o dispositivos, “porque la ventaja que tienen es que son muy baratos y accesibles”.

