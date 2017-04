NO QUITAN EL DEDO DEL RENGLÓN…

“Desde la Curul 26”

Por: Juan Ramón Negrete Jiménez

Para los casi cincuenta organismos que conforman el comité ciudadano al que denominaron ¿Cómo Vamos? Colima, les asiste la razón de pretender recibir recursos provenientes de los propios empresarios que pagan el 2% del impuesto sobre la nómina y en lugar de que ese recurso llegue al gobierno estatal para que se distribuya para la ejecución de las diversas obras y acciones que la Constitución le obliga a realizar, pretenden que se canalice a este organismo, para convertirse en censores del quehacer gubernamental.

Para José Zarco Quintero, que es el presidente en turno de este comité ciudadano no hay nada de malo el pretender que anualmente se les dé la oportunidad de captar un mínimo de ocho millones de pesos, que a decir de él, es lo que requieren para cubrir los gastos que les implica mantener a ¿Cómo vamos? Colima.

Desde el 2015, cuando se desarrollaban las campañas político-electorales, los empresarios se dieron a la tarea de constituir este ente, y aprovecharon la coyuntura para venderles a los que aspiraron en aquél tiempo a la gubernatura del estado y a las presidencias municipales, que se comprometieran a que de ganar la elección promoverían el enviar iniciativas al Poder Legislativo para que se les diera la oportunidad de desviar recursos del impuesto sobre la nómina, para que en lugar de que fueran captados por las tesorerías estatal y municipales, se desviara hasta un 5% para ese organismo.

Para José Zarco y quienes conforman ¿Cómo Vamos? Colima, nada los mueve que lo que están haciendo no es malo y por ello ya se les deben aprobar esos recursos.

Para ellos que no tienen ninguna representación legal, y pretende en un momento dado en convertirse en los censores de los gobiernos estatal y municipales, sustituyendo incluso a los organismos que por ley le corresponde fiscalizar y auditar a los gobierno estatal y municipales, como serían en este caso el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG), y hasta la Auditoría Superior de la Federación (ASF), lo que pretenden no es malo.

Alegan que al OSAFIG y a la Auditoría Superior de la Federación, nadie les cree, y que a nadie dejan satisfecho con el trabajo que realizan, por eso es que ellos pretenden auditar, fiscalizar, y decirle a las autoridades y a la gente, qué se está haciendo bien en materia educativa y en materia de seguridad y de salud, y que a ellos sí les van a creer, porque son un comité ciudadano.

Los empresarios están molestos porque desde su punto de visto, se ha desatado una campaña de desinformación con el ánimo de causar desprestigio a ¿Cómo Vamos?, Colima y afectar a este movimiento, destacando que incluso han identificado ataques contra su página web.

Y dicen que precisamente por esa campaña de desinformación atribuyen el hecho de que los diputados del Congreso del Estado, estén apanicados y no se decidan a dar el paso y apoyar esta iniciativa enviada por el Gobernador del Estado, hace ya once meses y cuatro días (llegó al Congreso local el 20 de mayo de 2016), cuando debieron haberla dictaminado un mes después de que ingresó.

No queremos que nos de recursos el gobierno…

Por distintos medios ¿Cómo Vamos? Colima, ha realizado exhortos para que ya se dictamine al respecto, inclusive destacan que ya tienen conocimiento de que el diputado presidente de la Comisión de Hacienda, Santiago Chávez, ha declarado a los medios que el dictamen de esa iniciativa ya está listo y solo falta llevarlo al pleno para su aprobación, señalando que el diputado tecomense ha declarado que el dictamen viene de manera aprobatoria a su solicitud.

Sin embargo no están satisfechos, los empresarios sienten que es necesario aclarar las dudas que tienen los diputados, incluido el propio presidente de la Comisión de Hacienda, quien cuando en entrevista con los reporteros (15 de marzo de 2017), dijo que ya está el dictamen.

Santiago Chávez Chávez, sostuvo en esa entrevista que “…será a través del Impuesto Sobre la Nómina de donde saquen recursos para la organización cuya función es la vigilancia del cumplimiento de varios compromisos gubernamentales.”

“Ya lo hicimos a nivel de comisión, y falta en el pleno lo del 41-U bis, que va referente a la iniciativa del Ejecutivo, en donde propone que aquellas organizaciones que cuenten con ciertos objetivos de transparencia, legalidad, puedan obtener recursos mismos del Impuesto Sobre la Nómina”, puntualizó.

José Zarco, señala que con base a esas declaraciones del presidente de la Comisión de Hacienda, “nos damos cuenta en ¿Cómo Vamos?, Colima, que ni él mismo tiene clara la iniciativa del Gobernador. Nosotros no estamos pidiendo que el Congreso nos dé una partida como a otras organizaciones, no”.

El presidente de este comité ciudadano señala que lo que ellos están pidiendo es que se apruebe la iniciativa enviada por el Gobernador José Ignacio Peralta el 20 de mayo de 2016, para que se les permita a ciudadanos causantes del impuesto sobre nómina hacer donativos a organizaciones cuyo objeto sea coadyuvar en la vigilancia, estudio, evaluación y seguimiento de las acciones del gobierno, hasta por un 5% del impuesto causado y acreditarlos contra dicho impuesto.

Según Zarco Quintero, el Gobierno del Estado no les entregaría ningún recurso, pues ya le correspondería a ¿Cómo Vamos? Colima, salir a tratar de convencer a los empresarios que tienen que pagar ese impuesto sobre nóminas, a que decidan canalizarse los recursos a esta organización, “pero no hay ninguna garantía de que ellos no quieran apoyar”.

Desafortunadamente, insistió la campaña de desinformación en contra de este comité ciudadano, ha impedido que se lleve al pleno, pero también, ya el Congreso les ha estado cerrando las puertas y ya no los quieren escuchar, dice.

Todos al Congreso…

Argumentando esa cerrazón de los legisladores, es que los empresarios se quejan que los diputados ya no quieren atenderlos para seguirles externado lo que desde su punto de vista serían bondades que vendrían a apoyar una verdadera fiscalización ciudadana, y precisamente por esa cerrazón, han convocado a tomar el Congreso del Estado este lunes a las 12:15 horas.

Ellos, los empresarios, saben que está convocada una sesión ordinaria para las 11:00 horas y que es raro cuando nuestros legisladores inician a tiempo una sesión, sin embargo los que conforman ¿Cómo Vamos? Colima, en un aviso subido a través de las redes sociales, invita a todos los ciudadanos que deseen acompañarlos a acudir al Congreso del Estado.

En su comunicado, destacan que: “Hemos buscado por todos los medios, reunirnos con nuestros diputados para dialogar sobre la aprobación del Artículo 41 U-Bis a la Ley de Hacienda, dado que no obtuvimos respuesta, el próximo lunes 24 de abril los miembros de este comité, junto con muchos patrones y simpatizantes de nuestro movimiento asistiremos al Congreso del Estado a las 12:15 del mediodía, con la finalidad de externar a los diputados el punto de vista de la iniciativa una vez que finalice la sesión”.

“No pretendemos interrumpir los trabajos, ni obstaculizar su labor legislativa, simplemente buscamos que como representantes ciudadanos escuchen nuestras inquietudes. Nos conduciremos de manera ordenada y con el respeto de los integrantes de la Legislatura merecen. Hacemos la invitación a todos los ciudadanos que gusten acompañarnos”, señalan.

Así, si otra cosa no sucede, hoy al mediodía habrá casa llena en el recinto legislativo, donde los empresarios harán “manita de puerco” a los diputados para que ya incluyan en el orden del día el dictamen de esa iniciativa enviada por el Gobernador para reformar el Artículo 41-Ubis a la Ley de Hacienda del Estado.

Yo no sé si los diputados vayan a atender o no a los empresarios, porque este lunes se les acumuló el trabajo, por lo que incluso no sería nada remoto que cambien de fecha la sesión para realizarla mañana martes o el miércoles.

Para hoy… se reúnen con el gobernador

Nomás para que le vaya calculando el caldo a las albóndigas, para las 9:00 de la mañana, por un lado está convocada la sesión de los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno, que preside el diputado Nicolás Contreras Cortés, para definir el orden del día de la sesión, –si es que la desarrollan–, donde de entrada incluirán al menos cuatro dictámenes.

Pero por el otro lado, a la misma hora, a las 9:00 horas, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, que encabeza Santiago Chávez, convocó al Foro de Responsabilidad Hacendaria y Disciplina Financiera, a desarrollarse en el auditorio “Carlos de la Madrid Béjar”, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Ignoro si el presidente de la Comisión de Hacienda, invitó a sus demás compañeros de Legislatura, empezando por los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios y los diputados únicos, a que estén cuando menos en el evento inaugural, de ser así se les empezarán a “colgar” los demás eventos.

Pero por si les faltara chamba, este lunes, no se dio a conocer la hora, los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, los diputados únicos, más los diputados que conforman la Comisión de Responsabilidades y la Comisión de Hacienda, y que todos son parte de la Comisión Especial de Seguimiento para conocer el avance de las denuncias interpuestas en contra del ex gobernador Mario Anguiano Moreno y ex funcionarios de la anterior administración, se reunirán con el Ejecutivo del Estado.

Ya se informó que este lunes se reunirán con el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y con el Procurador General de Justicia del Estado, José Guadalupe Franco Escobar, para que el titular de la Procuraduría les dé a conocer el grado de avance que se lleva en la integración de las carpetas de investigación en contra del ex gobernador Mario Anguiano, así como de Rafael Gutiérrez Villalobos, ex secretario general de gobierno; y de Blanca Isabel Avalos Fernández, ex Secretaria de Finanzas del Estado.

Se espera que haya buenas noticias y que por fin se informe que ya existen elementos para turnar la carpeta de averiguación a un juez para que inicie el verdadero proceso… dejar que transcurra más tiempo podría ser contraproducente porque se contaminaría con lo electoral, que cada vez está más próximo.

Aunque la reunión será a puerta cerrada, estaré a la expectativa para “Desde la Curul 26”, darle a conocer los pormenores de lo que ocurra o deje de ocurrir en ese encuentro.

Precisamente dependiendo de la hora en que vaya a celebrarse esta reunión, entre el Ejecutivo y los legisladores, no será remoto que la sesión ordinaria citada para las 11:00 horas, vaya a posponerse hasta nuevo aviso, pues hay prioridades y creo que esta es de primer orden…

Hoy se aprueba el reingreso de Julia Jiménez

En caso de que se desarrolle la sesión, le adelanto que entre los dictámenes que habrán de someterse a la consideración del pleno, estará el relativo al elaborado por la Comisión de Justicia, relacionado a la solicitud de la diputada panista Julia Licet Jiménez Angulo, para reincorporarse a sus funciones como diputada propietaria, luego de la licencia que por casi seis meses solicitó a la Quincuagésimo Octava Legislatura.

El dictamen viene en sentido favorable, por lo que se aprobará el reingreso de Julia Jiménez a sus funciones de diputada propietaria, solo que entrará en vigor al día siguiente de su aprobación, es decir, comenzará a surtir efectos a partir de este martes.

Cabe hacer mención que como Julia Jiménez, ya rindió protesta junto con todos los demás integrantes de esta legislatura, no se hace necesario que vuelva a rendir protesta ante el pleno, pues se está reintegrando a sus funciones luego de una licencia que le había sido autorizada.

Con la reincorporación de Julia Jiménez a sus funciones como diputada propietaria, dejará el cargo de legislador propietario el también panista, José Santos Dolores Villalvazo, quien había sido llamado para ocupar la vacante dejada por Julia Jiménez, y como era el que seguía en la lista de prelación de los diputados plurinominales, es que asumió esas funciones.

Asimismo en la sesión de este día se pondrán a discusión otros dictámenes que llamarán mucho la atención, y que tienen que ver con el tema de pensiones y jubilaciones.

En esta sesión se someterán a discusión y aprobación aproximadamente una docena de pensiones y jubilaciones, sin embargo van incluidas al menos dos que llaman la atención: una de la Gerente Comercial y de finanzas de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado Colima y Villa de Álvarez, la contadora Leticia Béjar Maldonado.

Aquí no habría mayor comentario, pues es una profesionista que ha cumplido con los años de servicio, pues a ella la recuerdo desde que estuvo como Secretaria Privada del ex gobernador Elías Zamora Verduzco, lo que sí llama la atención es el monto que se proponía para jubilarla, la cual rebasaba, pero por mucho, la Ley de salarios máximos para jubilarse o pensionarse.

Hay otra pensión que también llama la atención, sin embrago antes de darla a conocer quiero corroborarlo para no incurrir en una imprecisión, pero de confirmarse, se trata de un funcionario que ocupó un alto cargo en la administración de Mario Anguiano… déjeme corroborar los datos y ya le estaré informando.

Otros dictámenes que serán llevados al pleno, uno está relacionado con descuentos, y condonaciones de multas y recargos de los ayuntamientos del estado.

Y otro más será el relativo a la presentación de una Ley que Establece las Bases Mínimas para el Control de los Sonidos, Músicos Ambulantes y Explotación de Aparatos Musicales.

Para cerrar…

**Solamente comentarle a usted que hoy 24 de abril, se está cumpliendo un mes de que fueron baleados dos elementos de la Policía Estatal, una mujer y un hombre, así como una agente de la Procuraduría de Justicia, así como dos imputados, en un enfrentamiento entre policía y delincuentes.

Quien sacó la peor parte en aquella refriega fue la mujer policía de nombre Alma “N”. Cuando ocurrió el hecho todos los lesionados fueron trasladados a recibir atención médica a un nosocomio.

Por las lesiones recibidas Alma “N”, aún no se ha recuperado. De acuerdo a versiones de propios elementos de la policía, la agente que estuvo a punto de perder la vida, fue sacada del sanatorio particular sin estar recuperada, donde la estaban atendiendo y dicen que fue trasladada a una clínica donde la atención ya no es la misma, pues no es servicio particular y que a las autoridades responsables ya se les pasó la euforia…

De ser verídicas esas versiones no dejan de ser lamentables, pues demuestran la baja estima que se tiene por los y las agentes que a diario se la “rifan”, para combatir la delincuencia….

Por hoy es todo, nos vemos en la siguiente entrega “Desde la Curul 26”, para decirle como se pusieron las cosas este inicio de semana.

