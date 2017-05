En análisis, iniciativa para que municipios estén obligados a prestar servicios públicos a colonias no municipalizadas

*Ayuntamientos reciben recursos por el DAP y se eximen de su responsabilidad que la Constitución les impone.

Oscar Cervantes|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La iniciativa que presentó el diputado Riult Rivera Gutiérrez para obligar a los Ayuntamientos a prestar los servicios públicos de calidad también en colonias no municipalizadas, se encuentra en análisis en comisiones del Congreso del Estado.

Entrevistado al respecto, sostuvo que se busca resolver un problema histórico porque existen en la entidad colonias en esta situación, donde los ayuntamientos se escudan de su responsabilidad a pesar de que la Constitución General de la República se los impone, sin embargo se escudan en que el fraccionador debe hacerse responsable.

Indicó que los alcaldes se lavan las manos y mandan a los colonos a poner su queja con el fraccionador, muchas veces son ilocalizables, quebraron la empresa, o desapareció en todo caso.

“El Ayuntamiento además de no resolver la problemática nunca explica qué pasa con las fianzas que entregan los desarrolladores”, expresó.

Al momento que incumpla el desarrollador se debe también culpar al Ayuntamiento por la falta de vigilancia en el proceso de construcción y garantizar los servicios públicos.

“Que sea el Ayuntamiento quien localice a la empresa para que cumpla, de lo contrario debe ser el responsable de garantizar los servicios públicos porque en su momento permitió la venta de los inmuebles”, sostuvo.

Esta iniciativa, explicó, vendría a resolver la problemática añeja que afecta a colonias populares y zonas residenciales.

El diputado local lamentó que en todas las colonias aún cuando no tienen el alumbrado público se les cobra el Derecho por Alumbrado Público (DAP), lo cual consideró que no es recíproco porque el Ayuntamiento no ofrece este servicio a pesar de que recauda esta cuota.

Riult Rivera refirió que son actos incongruentes donde la población es la más afectada al no recibir servicios públicos de calidad, por ello sería un impacto positivo la aprobación de esta iniciativa.

Finalmente, comentó que la autoridad municipal tiene la obligación de generar las condiciones para que las familias habiten en un entorno adecuado, contrario a ello se registran problemas en casi todos los municipios de la entidad.

Comentarios

Comentarios