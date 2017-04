Con pretextos y excusas, Indira Vizcaíno justifica falta de resultados: Enrique Rojas

*Sostiene diputado federal que el servicio público no requiere excusas, pero sí compromiso, visión, creatividad y talento.

Oscar Cervantes|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Para el diputado federal Enrique Rojas Orozco, los resultados de un servidor público no ocupan excusas porque cuando existen tampoco se requieren pretextos, pero en caso de ineficiencia se buscan argumentos para justificarla.

Así respondió al cuestionarle sobre las acusaciones que emitió en contra del gobierno estatal públicamente la ex titular de Sedescol Indira Vizcaíno Silva, quien las calificó como pretextos y excusas al no entregar en más de un año resultados a la población vulnerable de la entidad.

Sobre el particular, coincidió con el gobernador Ignacio Peralta que la difícil situación financiera no debe ser un pretexto para entregar resultados a la gente y buscar eficiencia en las dependencias estatales.

“Le costó más de una año darse cuenta que estaba en un gobierno encabezado por Nacho Peralta, con visión y compromiso, pero con pocos recursos económicos”, apuntó.

A su parecer, no es válido que la también ex alcaldesa parezca malagradecida con la oportunidad que se le brindó al frente de esta Secretaría, haciendo comentarios que no emitió durante más de un año.

Recordó que la ex funcionaria, en su momento hizo alianza con el ahora alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza, posteriormente con la delegada especial del PRD, Martha Zepeda, con quienes terminó peleada.

INDIRA BUSCÓ PROTAGONISMO

A pesar de ello, mencionó que sin participar en el proceso electoral a favor del ahora gobernador, se le brindó la oportunidad de demostrar su capacidad y talento de servir a los colimenses; sin embargo, contrario a ello, declara comentarios poco apropiados.

“Sus quejas son que no la dejaron declarar y que no la invitaban a los eventos, entonces su problema es que no tuvo el protagonismo que ella buscó en la Sedescol. Era una trabajadora del gobierno estatal y su deber era estar con la gente que más lo necesita, no en la farándula”, expresó.

Al respecto, ejemplificó que hay Secretarías del gobierno estatal con menos recursos y han realizado esfuerzos importantes, como Turismo, que ha presentado diversos proyectos de impacto nacional e internacional.

LOS RESULTADOS NO REQUIEREN EXCUSAS

Por tal motivo, insistió que el servicio público requiere creatividad, visión y compromiso, por lo que se dijo convencido que dentro del priismo colimense, de los aliados como el PT, Verde Ecologista y Nueva Alianza, existen hombres y mujeres profesionistas con talento que pudieran ocupar dicho cargo, pero se dijo respetuoso de las decisiones que tome el mandatario estatal.

Enrique Rojas aclaró que no le sorprende en lo absoluto las actitudes de Vizcaíno Silva porque siempre se ha conducido de esa forma, buscando protagonismo. “Ahora ella da argumentos ante la falta de ineficiencia, pero al final del camino afirma que no sirvió a los colimenses”, acotó.

A pregunta expresa sobre si aplica el “se los dije”, señaló que en su momento él manifestó su rechazo con el nombramiento de Indira Vizcaíno, pues dijo que conoce su actuar y trayectoria política donde sólo ha ganado una elección.

