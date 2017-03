Colima realizará las investigaciones de los cadáveres encontrados los límites de Jalisco: Comisionado

*Presumen que eran ciudadanos colimenses.

Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- De acuerdo con el comisionado de Seguridad Pública de Jalisco, Raúl Alejandro Velázquez Ruiz, será la Procuraduría General de Justicia de Colima (PGJE) quien se haga cargo de las investigaciones sobre el hallazgo de varios cuerpos encontrados entre los límites de ambos estados.

En entrevista con los medios, Velázquez Ruiz explicó que fue un reporte ciudadano que se generó la noche del martes que movilizó a las corporaciones de ambos estados, “se acudió en altas horas de la noche, por la razón de la hora no se pudo especificar, no queremos estar diciendo que fue un asunto de Colima o Jalisco, respetando el asunto de las víctimas, pero en el tema jurídico, porque tiene que haber responsables, está corroborado que está en la zona de Colima”.

Manifestó que acudieron autoridades de Colima y Jalisco al lugar de los hechos, “estamos investigando pero será Colima quien se hará cargo de las investigaciones porque corresponde que sean ciudadanos Colima”.

“No sabemos si son 6 o 10 pero están en estado de putrefacción, hay una zona donde hay animales, hay un trabajo del médico forense, y declarar la zona que debe ser acordonada, es un trabajo de bisturí para especificar bien y hacer justicia. El levantamiento lo está haciendo Colima; no tenemos reporte de privaciones (en Jalisco) y ahorita está trabajando la fiscalía de Jalisco en coordinación de Colima para saber cuántos eventos tenemos y el banco de datos existente y las autoridades de Colima y ver qué nos arroja”, dijo.

Aclaró que la zona es donde pasa un tren, “es una cañada, es muy difícil el acceso. Hay gente de la fiscalía de Jalisco pero están en el lugar, pero es una zona muy accidentada, no es una fosa. No se dice si fue una ejecución, no podemos asegurar, y veremos si hay indicios”.

